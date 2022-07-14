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Генштаб ВСУ: Спецназ Беларуси и России может устроить вооруженные провокации на границе

  • 14.07.2022, 16:40
Генштаб ВСУ: Спецназ Беларуси и России может устроить вооруженные провокации на границе

Не исключено участие наемников из частных военных компаний.

Российский и белорусский спецназ может устроить вооруженные провокации на границе с Украиной. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, на сегодняшний день не ожидается проведения сухопутного наступления из Беларуси, однако сохраняется опасность нанесения ракетных ударов с территории соседней страны.

Он отметил, что не исключается возможность вооруженных провокаций со стороны сил специальных операций Беларуси и России, а также наемников из частных военных компаний на границе с Украиной для инспирирования антиукраинских настроений в Беларуси. Речь идет о приграничных участках в Брестской и Гомельской областях. 

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