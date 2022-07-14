Минчанин хотел сходить с девушкой в театр, но попал на мошенников и лишился денег 1 14.07.2022, 16:47

Преступники использовали оригинальную схему.

Минчанин познакомился в интернете с девушкой, та пригласила его в театр, но свой билет парень должен был оплатить сам. Деньги он перевел на неизвестном сайте, сумма списалась, но ни спектакля, ни новой знакомой парень не увидел — это был фишинг, пишет zerkalo.io.

Недавно минчанин Афанасий (имя изменено. — Прим. ред.) познакомился в телеграм-канале с девушкой. Собеседница оказалась приятной в общении, переписываться они начали часто. Парню импонировало то, что несмотря на короткий срок знакомства, когда он «выпадал» из переписки, девушка интересовалась, куда он подевался.

— Тогда я думал, что вызываю у нее интерес. А уже сейчас понимаю — это чтобы не упустить меня с крючка, — говорит Афанасий.

Примерно через три дня переписки девушка предложила минчанину встретиться в реале. Еще лучше — если он согласится сходить с ней в театр, мол, она себе билет уже купила, а он, если готов присоединиться, может оплатить свой билет сам.

— Она скинула мне ссылку на сайт iticketbel.com, там был указан спектакль, на который мы собирались пойти. Сообщила свое место, а рядом было свободное — я могу его занять, — вспоминает парень.

Афанасий выбрал место в зрительном зале и перешел к оплате билета за 65 рублей. В появившуюся форму вбил данные своей банковской карты: номер, срок действия, фамилию и имя, трехзначный CVV-код с обратной стороны, а также номер мобильного телефона. При этом подозрений у него никаких не было, ведь раньше он покупал билеты, делал покупки через интернет — везде надо было вносить аналогичную информацию. Конечно, сайт был незнакомый, «но сейчас так много новых сервисов появляется».

— На мобильник в виде SMS должен был прийти код подтверждения, который надо было ввести в окошко на сайте. Он пришел, но при попытке ввести его на сайте выдавалась ошибка. Я запросил еще один код — пришло сообщение «недостаточно средств». Я написал об этом девушке, она ответила, что это как-то странно, мол, у нее такого не было, посоветовала написать в техподдержку.

Из «техподдержки» минчанина попросили прислать скриншоты и данные, подтверждающие оплату, а также четыре последние цифры с банковской карты. После сообщили, что транзакцию Афанасия они видят, но «из-за ошибки на стороне эквайринга платеж не был идентифицирован и привязан к билету».

— Они предложили вернуть мне полностью сумму за билет, после этого я должен буду оформить покупку заново. Но есть условие — чтобы они могли возвратить деньги, у меня на карте должна быть точно такая же сумма, в тот момент денег там было мало.

Парень понял, что «что-то здесь нечисто» и заблокировал свою карту. Вскоре после этого «техподдержка» отвечать ему перестала, а сайт, где он выбирал билет, оказался заблокированным. Новая интернет-знакомая переписку прекратила.

— Я понял, что меня обманули. В общем-то убиваться по этому поводу я не буду, тем более, что сумма небольшая. Не знаю, буду ли я подавать заявление об обмане в милицию, пока думаю. Это будет мне наука, да и других хочу предупредить, чтобы были более внимательными.

Отметим, что фишинг (ввод данных банковских карт на поддельных сайтах, после чего мошенники списывают деньги со счетов) в Беларуси «работает» уже несколько лет. Например, в прошлом году фишинговые мошенники запускали рассылку от имени «Евроопта» с предложением пройти опрос и принять участие в розыгрыше призов. Победителям обещали деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».