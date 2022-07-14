Британский профессор рассказал о паранойе Путина 2 14.07.2022, 16:54

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Марк Галеотти поделился своими наблюдениями за российским диктатором.

Российский фюрер Путин так боится смерти, что окружает себя стаей лучшей охраны, бронированными кортежами, оружием и даже передвигаясь в своей собственной стране по улицам, которые для него специально перекрывают.

Согласно материалу издания Daily Mail, Владимир Путин уже давно страдает паранойей, пишет "ТСН". В статье Марк Галеотти - британский политолог, профессор и специалист по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанных с Россией, рассказал о своем опыте жизни в Москве и тому, что там происходит.

"Несколько лет назад я жил на Кутузовском проспекте, одной из широких радиальных дорог, ведущих в центр Москвы, и излюбленном маршруте кортежа президента Владимира Путина в Кремль. Путин никогда не любил путешествовать на вертолетах, поэтому феерия из 18 машин, включая мотоциклистов, машину скорой помощи и вереницу сверкающих черных лимузинов с тонированными стеклами, была привычным зрелищем. Примерно за 45 минут до его прохождения дорога будет перекрыта - я имею в виду полностью перекрыта. В дверях моего многоквартирного дома стоял охранник, не давая жильцам уйти", - рассказал Галеотти.

Также эксперт отметил, что с началом пандемии коронавируса Путин еще больше заперся в своем придуманном идеальном мире богатства и власти, в котором позволено только то, что хочет он и тогда, когда хочет он.

"Oн редко заходит даже в свой офис в Кремле, предпочитая вести дела в своем величественном желтом особняке с колоннами в дачном поместье Ново-Огарево в элитном пригороде, популярном среди рок-звезд и олигархов, к западу от Москвы. Люди приходят к нему, если и когда он хочет их видеть. И все чаще он этого не делает. У него есть свой штат, свои телохранители, команда дегустаторов и так далее, но в течение многих месяцев старшие министры, советники и помощники, с которыми он когда-то часто советовался, держались на расстоянии. Пандемия способствовала этому, но он не проявляет никаких признаков желания изменить статус-кво. […]Он не доверяет интернету и настаивает на бумажных брифингах. После вторжения приоритет отдается военным отчетам, а затем документам SFV, разведывательной службе, рассказывающей ему о том, что происходит на международном уровне; затем отчет ФСБ, о том, что происходит внутри России; и, наконец, дайджест о делах российской элиты - его дружков-олигархов и врагов - от ФСО, федеральной службы охраны. Затем он решает, с кем он хочет поговорить. Он предпочитает видеоконференции, а не встречи лицом к лицу, так как это дает ему контроль над тем, что он слышит, а что нет", - добавил Марк Галеотти.

По словам Галеотти, наблюдатели за кремлевской рутиной уверены, что Путин проводит большую часть своего времени в одиночестве. У него нет абсолютно никакого военного опыта, несмотря на то, что он не может пройти мимо танка или истребителя, не остановившись для фотосессии. Также автор отметил интересный момент, что Путин в молодости уклонился от воинской службы, потому что поступил в университет, где проходил подготовку офицеров запаса и уже высшее образование он получил в звании лейтенанта артиллерии.

"Он настаивал на том, что "командовал артиллерийской батареей", но на самом деле он ничем не командовал. Он больше военный фанат, чем военный гений".

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