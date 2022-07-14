На северо-востоке Ирана обнаружены оригинальные древние наскальные рисунки 14.07.2022, 17:05

Они станут туристическим объектом.

Недалеко от города Мешхеда были обнаружены и задокументированы четыре группы древних петроглифов.

По словам Махмуда Тограи, местного чиновника, отвечающего за охрану культурного наследия, которого цитирует Tehran times, петроглифы изображают баранов, горных козлов, человека с луком в руке, а также сцены охоты.

«Открытия были сделаны во время недавних археологических раскопок, проведенных для выявления и документирования исторических реликвий и мест в южной части высокогорья Мешхеда», — пояснил чиновник.

Возраст наскальных рисунков, основанный на предварительных исследованиях, оценивается от 1000 до 6000 лет назад. Однако для определения точной даты ведутся дальнейшие исследования. Эти древние наскальные рисунки станут туристическим объектом после того, как работы будут задокументированы и надежно защищены.

Горный массив Загрос на юго-западе Ирана, простирающийся с северо-запада на юго-восток от приграничных районов восточной Турции и северного Ирака до Ормузского пролива, образует крайнюю западную границу Иранского нагорья.

Вообще, в Иране обнаружено огромное количество петроглифов разного времени — более 50 тыс. Самые ранние датируются временем в 40 тыс. лет назад, однако основная масса петроглифов созданы приблизительно 6-7 тыс. лет назад. Датировать рисунки, которые находятся на открытом воздухе сложно, однако их точно создавали вплоть до арабского завоевания. 88% всех рисунков — это изображения козлов и баранов. На некоторых обнаружились пиктограммы, которые позже превратились в эламскую письменность, одну из древнейших в мире.

Тограй добавил: «К сожалению, в последние годы некоторые из этих мотивов были уничтожены разными людьми, например, некоторые непрофессиональные группы альпинистов уничтожили их, распылив краску. В городе Таргаба Шандиз добыча полезных ископаемых нанесла значительный ущерб районам петроглифов».

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