В белорусских магазинах появился гель для душа, разлитый в нестандартную упаковку 7 14.07.2022, 17:13

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Продукт для ухода за телом, легко перепутать с «молочкой».

Гель для душа от бренда «Le Petit Marseillais» появился в продаже столичных магазинов. Внимание на то, что он разлит в необычную упаковку, обратил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Кажется, что продукт для ухода за телом, легко перепутать с «молочкой» — в похожую тару в Беларуси разливают молоко или кефир.

Поэтому, на упаковке с гелем для душа содержится пометка: «Не пить». Кстати, стоит гель для душа, разлитый в «молочную» тару чуть более 17 рублей.

А на сайте самого бренда о новом формате своей продукции рассказывают так: «представляем новинку — гели для душа в формате рефила», обосновывая появление новой упаковки заботой об экологии.

Рефил — это упаковка, которую можно наполнять продуктом многократно.

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