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Минчанин борется за обещанную скидку, а магазин не хочет отдавать ветчину дешевле

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  • 14.07.2022, 17:48
  • 3,684
Минчанин борется за обещанную скидку, а магазин не хочет отдавать ветчину дешевле

Кто прав?

Виктор отправился с дочкой в магазин. Все купили, а на завтрак присмотрели ветчину. «По акции на нее шла скидка 10%. Однако в связи с истекающим сроком годности магазин заявил скидку 30%, разместив на ветчине соответствующую наклейку», — рассказал минчанин редакции Onlíner. А дальше все пошло не по плану.

— Ранее я покупал в этом же магазине товары с аналогичной скидкой. Проблем не возникало, кассир проводил манипуляции на кассе, скидка предоставлялась, в кассовом чеке отражалась. В этот раз все прошло не так. Ошибку в чеке увидели по дороге домой. Решили вернуться, чтобы на разницу купить мороженое. Но, вместо согласия, кассир заняла принципиальную позицию: мол, скидка уже учтена в стоимости товара.

Зачем тогда наклейка с обещанием пересчитать цену на кассе? Виктор оставил в книге жалоб просьбу вернуть деньги. Но вместо денег на днях получил ответ из магазина. В общем — нет.

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