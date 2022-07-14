Послание Путину от HIMARSов 3 Игорь Яковенко

14.07.2022, 17:56

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Игорь Яковенко

Коллективный гопник получил адекватный ответ.

Никто из мировых лидеров публично не отреагировал на туманную угрозу Путина, что он еще ничего всерьез и не начинал. Их можно понять. Ни один нормальный человек не станет вступать в содержательную дискуссию с гопником, размахивающим финкой с криками: "Ща всех попишу!". Единственный адекватный ответ – не слова и уговоры, а вызов полиции. В данном случае в роли полиции выступили HIMARS — американские реактивные системы залпового огня, которые в количестве восьми штук были переданы Украине.

Хаймарсы сразу же приступили к делу – практически каждый день американские "умные" пушки уничтожают склады с боеприпасами и командные пункты, находящиеся в глубоком тылу оккупантов. В ближайшее время США обещают поставить еще столько же этих орудий. Если это произойдет и Хаймарсы будут демонстрировать такую же эффективность, но уже помноженную на два, то в некоторой перспективе оккупантам нечем будет стрелять и их танки и артиллерия превратятся в горы бесполезного железа.

Коллективный гопник, получив адекватный ответ, по своему обыкновению впал в истерику, стал биться в падучей, орать "за что!", "волки позорные!", и прочие штампы из арсенала обитателей российской подворотни.

Вечерний мудозвон, комментируя удары Хаймарсов по оружейным складам в Новой Каховке обиженно заявил:

"Раздражает то, что над Новой Каховкой спутник прошел американский!".

На что мгновенно встряла "эксперт" Юлия Витязева, которая с интонациями коммунальной склочницы затараторила:

"Так он же висел, его ж заклинило во время удара!!".

Видно было, что "эксперт" Витязева была крайне возмущена непристойным поведением американского спутника и ей не терпелось настучать на него по инстанциям, чтобы с этой распоясавщейся штуковиной наконец разобрались кому следует.

Эти люди, видимо, так и не поняли, что натворил их фюрер, напав на европейскую страну. Они так и не поняли, что такое НАТО. И вот прямо сейчас Хаймарсы им объясняют.

Поскольку все цели в тылу российской группировки, которые последние дни так удачно обстреливают ВСУ, нашли, квалифицировали, ввели в систему и сопровождали военные США далеко за пределами Украины. Америка взяла на себя главную часть боя — разведку и целеуказание. Героизм украинских воинов плюс военная мощь США, которые вот уж действительно, "пока еще всерьез ничего не начинали" - это та сила, которая способна не просто нанести российским оккупантам поражение, а полностью уничтожить группировку вторжения.

Поскольку воинство Шойгу с Хаммарсами пока ничего сделать не может, ответ и поручили дать телевизору, который немедленно объявил конкурс в номинации "самый бесноватый эксперт". На старте вперед вырвались Коротченко и Маркелов, которые вступили в очное состязание в эфире "60 минут" с Ольгой Скабеевой.

Первым с показательным выступлением начал "эксперт" Коротченко:

"Совершено преступление – должно быть возмездие! Обстреляли не украинские области – обстреляли Россию! Херсонская область – это Россия! Запорожье – это Россия! Харьков – это Россия! Николаев – это Россия! Они стреляют по нам! Надо уничтожить все объекты железнодорожной инфраструктуры! Нанести удары по мостам! Обрушить все мосты в Днепр! Нанести удары по центрам государственного и военного управления Украины! Западные лидеры должны бояться приезжать в Киев! Мы должны заставить Зеленского на коленях приползти, чтобы он подписал полную и безоговорочную капитуляцию!".

"Эксперт" Коротченко закончил свое показательное выступление в полной уверенности, что конкурс в номинации "самый бесноватый" у него в кармане, но тут включили микрофон "эксперту" Маркелову, который во время выступления Коротченко угрюмо молчал и явно набирал воздуху для ответа. И ответ прозвучал:

"Никакой Зеленский не будет никогда подписывать никакой капитуляции! Мы должны ликвидировать руководство этой страны, куда входит не только Зеленский, но и Верховная Рада и военное командование!".

Если возможности телевизора по повышению градуса безумия и ненависти практически безграничны, то ресурсы российской экономики, и особенно промышленности не только исчерпаемы, но и в значительной степени уже исчерпаны.

По данным Росстата, в мае 2022 производство автомобилей в России рухнуло на 97%, автобусов - на 77%, тепловозов - на 63%, стекла - на 61%, стиральных машин - на 59%, холодильников - на 58%, грузовых вагонов - на 52%, электродвигателей - на 50%, пассажирских вагонов - на 40%.

Россияне этой деградации пока не почувствовали, поскольку они как правило не покупают тепловозы, а также грузовые и пассажирские вагоны, а автомобили и холодильники хоть и покупают, но, во-первых, не все, а во-вторых не каждый день.

И это катастрофические падение производства показывает, что восполнить уничтоженные ВСУ боеприпасы и технику Россия, скорее всего, не сможет. И это дает хорошие шансы на победу Украины. Слава Украине!

Игорь Яковенко, Blogspot.com

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