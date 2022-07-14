Белорусы сообщают про рекордные очереди за апостилем 1 14.07.2022, 18:15

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иллюстрационное фото

Записывают только на март 2023 года.

Читатели «Зеркала» сообщают про рекордные очереди на апостиль документов. Сейчас в МИДе людей записывают на март 2023 года, то есть ждать придется почти восемь месяцев, пишет «Зеркало».

Первые проблемы с апостилем в Беларуси появились 10 марта этого года, когда ведомства больше десяти дней не принимали документы. Со второй волной трудностей белорусы столкнулись 22 марта, когда стоимость легализации документов выросла в 10 раз (с 16 до 160 рублей). Сейчас очереди, похоже, стали рекордными.

Минчанка Анна подавала документы на апостиль сегодня. Девушке повезло: записавшись в середине апреля, она ждала всего три месяца. Ее подруге повезло меньше.

— Ее записали на 3 марта 2023 года. Пока мы стояли в очереди, даже была шутка, что если хочешь апостилировать свидетельство о рождении ребенка, нужно записываться, как только забеременеешь. И как раз когда ребенок родится, подойдет очередь, — смеется собеседница. — Нормы на прием в МИД сейчас такие: либо 50 человек, либо 120 документов в день. При этом и на запись каждый день приезжает примерно столько же. Увеличение цены на апостиль не особо что-то изменило.

По словам девушки, возле двери МИДа сейчас формируются несколько очередей. Первая — уже записанные на подачу люди. Вторая — иностранцы, третья — люди, которые только хотят записаться. Отдельно стоят те, кто хочет получить апостиль не записываясь, по живой очереди. Анна говорит, что эти люди ждут свободное окно:

— Говорили, что люди там стоят по две недели, по ночам проходят переклички. И тогда они в течение двух недель получают свои документы, могут как-то втиснуться. Например, если кто-то по записи не пришел. Или просят людей, которые уже заходят, взять и их документы — вдруг примут. Всего таких было человек 30−40. Где-то 10−15 из них стояло у входа, кто-то на скамеечке сидел, кто-то в машине.

Елена рассказала про ситуацию с документами мужа. Ему необходимо заверить справку об отсутствии судимости для работы в Литве.

— Оказалось, что запись в МИД уже на март 2023 года. Стали искать другие варианты, и узнали, что несколько агентств предложили записаться на октябрь-ноябрь за 350 рублей. Еще одно агентство возможно найдет место на конец июля за 500 рублей. И это при стоимости самого апостиля в 160 рублей! — возмущается собеседница. — Но я не понимаю, как это возможно. В МИД мне сказали, что так и есть, агентства как-то занимают места. Больше никакой информации не дали.

Мы позвонили в одно из агентств, в которые обращалась читательница. Расценки и правда удивляют: 2000 рублей — апостиль на оригинал документа в МИДе, 250 рублей — на копию документа в Минюсте. И то в случае, если найдется свободное место.

— Сейчас мест нет, перезвоните в понедельник, — посоветовали нам.

А на вопрос, почему так дорого, ответили лаконично:

— Потому что в МИДе ближайшая запись на март.

МИД: «Прекратят ехать — очереди не будет»

С вопросами, почему такая длинная очередь и почему бы не расширить штат, журналистка позвонили в МИД как частное лицо. В главном консульском управлении подтвердили: очередь и правда растянулась уже до марта следующего года.

— А почему такой большой срок нужно ждать?

— Потому что люди выезжают и записываются в очередь.

— Как мне сказали, вы принимаете сейчас по 50 человек в день. А может быть, можно принимать больше, если такие очереди?

— У нас принимают столько, сколько могут. Никаких не 50, а больше.

— То есть раньше марта записаться не выйдет?

— Нет. Пока все едут — запись на март. Прекратят ехать — очереди не будет.

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