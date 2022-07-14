Известный актер Анатолий Белый ушел их МХТ и покинул Россию 14.07.2022, 18:31

5,570

Анатолий Белый

Актер не смог продолжать работу из-за вторжения РФ в Украину.

Известный актер Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из России. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Да, я уехал, – написал в своих соцсетях артист. – Да, ушёл из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью. Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведёт подлую, неправедную, страшную, кровавую войну. Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать весёлую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать.

Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как-то действую на их души и сердца. Дурак.

Я высказал свою позицию в начале войны и на «Дожде», и у себя в соцсетях. Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял — это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы — это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше.

Это горькая правда, но её надо принять. Самое главное моё слово в этом тёмном времени — разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. Сразу предвосхищу такого рода мысли: я не превозношу себя, я не на белом коне, я сам выхожу из своего египта каждый день и многое не удаётся. Но я стараюсь.

Наверное, я из тех, кто не может смеяться после Аушвица. Тот был исторически далеко и не так ощущался, но вот он пришёл в мою жизнь. Пришёл неожиданно и страшно. И как с этим жить — пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век её хватит точно.

Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит, и сердце моё болит каждый день. Нет войне.

Перечитал текст. Много буквы я. Это для меня несвойственно, но сейчас нужно. Видимо, самоидентификация.

Если под этим постом вы захотите написать гадость, сначала подумайте, пожалуйста», — написал актер.

Анатолий Белый родился в поселке Брацлав Винницкой области.

Белый начал работать в МХТ имени Чехова в 2003 году. С того времени он сыграл большое количество ролей, в том числе в постановках «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Чайка» и других. Артист принимал участие в антрепризных спектаклях и за время своей творческой деятельности снялся в более чем 160 проектах.

Белый окончил театральное училище им. М. С. Щепкина, носит звание заслуженного артиста Российской Федерации. Артист снимался в фильмах и сериалах «Клиника счастья», «Орлова и Александров», «Колл-Центр», «Ворона», «Садовое кольцо», «Оптимисты» и многих других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».