закрыть
14 июля 2022, четверг, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур

  • 14.07.2022, 18:40
Президент Шри-Ланки бежал в Сингапур
Готабая Раджапакса

Он сообщил имейлом о своей отставке.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в Сингапур рейсом с Мальдивских островов, куда он бежал после массовых протестов против своего правления. Правительство Сингапура заявило, что ему разрешили въезд с частным визитом. Неясно, останется ли Раджапакса там или переедет в другое место. Как сообщают агентства, официальное письмо с заявлением об отставке будет направлено нынешним властям Шри-Ланки в ближайшее время, пишет BBC.

Раджапакса пообещал уйти в отставку к среде на фоне общественного гнева по поводу экономического кризиса на острове. По некоторым сообщениям, в четверг он отправил спикеру парламента имейл с сообщением о своей отставке. Президент сбежал на Мальдивы во вторник вечером на военном самолете. В сообщениях говорится, что он вылетел рейсом саудовской авиакомпании в сопровождении жены и двух телохранителей.

«Он не просил убежища, и ему не было предоставлено какое-либо убежище. Сингапур, как правило, не удовлетворяет просьбы о предоставлении убежища», — заявило министерство иностранных дел Сингапура.

Раджапакса пообещал уйти в отставку к среде на фоне общественного гнева по поводу экономического кризиса на острове.

Как предполагается, Готабая Раджапаксар, который на посту президента пользовался иммунитетом от судебного преследования, хотел покинуть Шри-Ланку, прежде чем уйти в отставку, чтобы избежать возможности ареста новой администрацией.

Это произошло после того, как исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе в четверг ввел комендантский час на второй день волнений в стране, чтобы подавить протесты.

На улицах Коломбо стало спокойнее, когда антиправительственные демонстранты начали покидать некоторые занимаемые ими официальные здания.

«Мы мирно покидаем президентский дворец, секретариат президента и канцелярию премьер-министра, но продолжим нашу борьбу», — заявила представитель протестующих.

Ранил Викремесингхе был назначен исполняющим обязанности президента Раджапаксой после того, как последний покинул страну, но это решение вызвало новые протесты с требованием немедленной отставки премьер-министра.

Один человек погиб и еще 84 получили ранения во время протестов в среду, которые охватили столицу страны Коломбо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников