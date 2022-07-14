«Белгазпромбанк» ввел ограничение на пополнение карточек долларами и евро
- 14.07.2022, 18:53
Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка.
«Белгазпромбанк» ввел ограничения на пополнение карт через свои банкоматы долларами и евро. Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка. Об этом журналисту «Зеркала» сообщили в контакт-центре банка.
Теперь через банкоматы "Белгазпромбанка" можно пополнить карты только белорусскими и российскими рублями. Новшество ввели с 13 июня. С чем оно связано, в банке не уточняют. Также не сообщается, когда могут отменить ограничения.