«Белгазпромбанк» ввел ограничение на пополнение карточек долларами и евро 14.07.2022, 18:53

Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка.

«Белгазпромбанк» ввел ограничения на пополнение карт через свои банкоматы долларами и евро. Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка. Об этом журналисту «Зеркала» сообщили в контакт-центре банка.

Теперь через банкоматы "Белгазпромбанка" можно пополнить карты только белорусскими и российскими рублями. Новшество ввели с 13 июня. С чем оно связано, в банке не уточняют. Также не сообщается, когда могут отменить ограничения.

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