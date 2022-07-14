закрыть
14 июля 2022, четверг, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белгазпромбанк» ввел ограничение на пополнение карточек долларами и евро

  • 14.07.2022, 18:53
«Белгазпромбанк» ввел ограничение на пополнение карточек долларами и евро

Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка.

«Белгазпромбанк» ввел ограничения на пополнение карт через свои банкоматы долларами и евро. Теперь эти валюты можно забросить на карточку только в отделениях банка. Об этом журналисту «Зеркала» сообщили в контакт-центре банка.

Теперь через банкоматы "Белгазпромбанка" можно пополнить карты только белорусскими и российскими рублями. Новшество ввели с 13 июня. С чем оно связано, в банке не уточняют. Также не сообщается, когда могут отменить ограничения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников