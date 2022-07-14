Под Минском нашли дорогу, по которой даже маршрутчики отказались ездить 14.07.2022, 19:10

Фотофакт.

В редакцию Onlíner обратился читатель, который рассказал о дороге, состояние которой ухудшилось до такой степени, что теперь по ней отказываются ехать даже водители маршруток.

Эта дорога — эдакая перемычка между трассой Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь) и автодорогой Н-8964, которая тянется здесь вдоль реки Гуйка. Она же — фактически единственный проезд в деревни Кальзберг и Гуя.

С 9 числа по этой дороге перестали ездить даже маршрутки: «В связи с непригодным для перевозок пассажиров содержанием дорог», — говорится в объявлении на опустевшей остановке.

Местные жители составили коллективное обращение, которое на днях направили в райисполком, Госавтоинспекцию, Минскоблдорстрой.

«На данном участке дорог имеются выбоины в высокой степени концентрации, более 5 см по глубине, имеются ямы в высокой степени концентрации, более 0,09 квадратного метра по площади (30×30 см). Зачастую создаются аварийные ситуации при выезде из деревни Кальзберг (перекресток неравнозначных дорог, обзор ограничен высокой растительностью). Согласно ПДД, водители транспортных средств уступают дорогу транспортным средствам, приближающимся к ним по главной дороге, однако, повернув в сторону Р28, зачастую сталкиваются с автомобилями, выехавшими на встречную полосу движения с целью объезда глубоких выбоин; на встречную полосу движения выезжают большегрузные автомобили, концентрация которых на этом участке дороги очень высокая, так как по данной автодороге проезжают авто к крупным предприятиям г. п. Радошковичи, в результате чего создается риск серьезных ДТП», — говорится в письме.

Просьба у людей простая: отремонтировать дорогу, заменив там верхний слой асфальтового покрытия. Хотя, говорят, надежда слабая.

Ответа на свое обращение сельчане пока не получили.

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