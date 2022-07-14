Путин подписал закон о спецмерах в экономике для обеспечения армии 14.07.2022, 19:15

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Обязательные госконтракты, работа в праздники и по ночам.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны, пишет РИА Новости.

По новому закону, юрлица не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, когда эти контракты касаются проведения таких операций.

Кроме того при введении спецмер в экономике кабмин получил право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей госрезерва.

Также на время действия спецмер российское правительство сможет устанавливать особое «правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях». Это разрешит переработки, работу ночью, в выходные и нерабочие праздничные дни.

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