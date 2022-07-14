В Ивановском и Столинском районах объявлено о передвижении военной техники
- 14.07.2022, 19:28
Оба района граничат с Украиной.
В Ивановском и Столинском районах Брестской области объявлено о передвижении военной техники. Оба района граничат с Украиной.
На сайте Ивановской районной газеты "Яновский край" сообщается, что на территории района проходят плановые мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений.
"В соответствии с принятыми решениями на территории Ивановского района проходят плановые мероприятия по подготовке военнослужащих и подразделений к выполнению задач по назначению. В ближайшие дни через территорию района и населённые пункты в любое время суток возможно движение колонн военной техники. Просьба к гражданам с пониманием относится к мероприятиям по боевой подготовке Вооруженных Сил", — говорится на странице газеты.
То же происходит и в Столинском районе.
"С 15 по 20 июля на территории Столинского района планируется перемещение военной техники в связи с занятиями по боевой подготовке", — пишет Столинская районка "Новости Полесья" со ссылкой на военного комиссара района Сергей Патрубейко. Он также уверяет, что это "плановое мероприятие".