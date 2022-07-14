ВСУ отбили атаку оккупантов на донецком направлении и не дали захватить Углегорскую ТЭС 14.07.2022, 19:38

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские оккупационные войска понесли потери на донецком направлении. Также ВСУ не дали врагу захватить Углегорскую теплоэлектростанцию.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Продолжаются 141 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте следующая:

Волынское, Полесское и Северское направления

Ситуация без существенных изменений. На последнем - вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошевка и Грабовское Сумской области.

Харьковское направление

Противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное.

Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Петровки, а также вели воздушную разведку с оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

Славянское направление

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Ивановки, Барвенкового, Богородичного, Кутузовки, Большой Камышевахи, Татьяновки, Новониколаевки и Константиновки. Задействовал авиацию для удара по району Маяки.

Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька украинские воины успешно отразили.

Донецкое направление

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменное, Серебрянка, Спирное, Нью-Йорк, Яковлевка, Соледарь, Белогоровка, Выемка, Семигорье, Майское, Покровское и других. Нанес авиаудары в частности неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли врагу урон и заставили отступить.

Новопавловское и Запорожское направления

Враг наступательных и штурмовых действий не вел. Однако обстрелял позиции ВСУ из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельское и Орехов.

Южнобужское направление

Противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлев, Княжевки, Ивановки, и Красного Яра. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.

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