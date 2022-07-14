За год в Беларуси ликвидированы 857 НГО 14.07.2022, 20:11

1,710

Такие данные проводит Офис европейской экспертизы и коммуникаций.

С 14 июля 2021 года, когда власти разгромили третий сектор, в Беларуси ликвидированы или самоликвидированы 857 негосударственных организаций. Такие данные проводит Офис европейской экспертизы и коммуникаций.

Согласно подсчётам организации, помогающей третьему сектору в нашей стране, 519 НГО были принудительно ликвидированы по решению суда, 338 НГО приняли самостоятельное решение о ликвидации — возможности работать не было.

Ровно год назад по всей стране прошла волна обысков среди правозащитных организаций и в офисах гражданского общества. Силовики пришли в "Весну", БАЖ, "Имена", "Общество белорусского языка", Human Constanta, Союз писателей Беларуси, "Гендерные перспективы" и другие организации. После обысков были задержаны правозащитники "Весны" Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Алесь Беляцкий, которые до сих пор находятся за решёткой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».