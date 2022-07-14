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ОАО «Могилевсоюзпечать» задолжало поставщикам больше четырех миллионов рублей

  • 14.07.2022, 20:25
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ОАО «Могилевсоюзпечать» задолжало поставщикам больше четырех миллионов рублей

Возбуждено 289 дел о принудительном взыскании денежных средств.

ОАО «Могилевсоюзпечать» задолжало поставщикам 4 859 087 рублей. По состоянию на 13 июля управлением принудительного исполнения Главного управления юстиции Могилевского облисполкома возбуждено 289 дел о принудительном взыскании денежных средств, сообщает городское издание Magilev.by со ссылкой на данные, озвученные во время заседания суда по признанию предприятия банкротом.

По словам директора предприятия Елены Котовой, выступившей в суде, сейчас все счета предприятия арестованы из-за имеющихся долгов. Всего у предприятия 523 кредитора, которые не могут вернуть средства за предоставленный товар или оказанные услуги.

В штате предприятия 243 сотрудника, из них сейчас заняты в рабочем процессе только 115, имеются трудности с выплатой зарплаты.

Экономический суд Могилевской области в среду 13 июля рассматривал дело о о признании предприятия экономически несостоятельным. Окончательное решение о банкротстве принято не было, установлен защитный период по 16 августа 2022 года. Функции управляющего на этот период переходят к ООО «Кербер-Консалт». За отведенное время ее представитель должен изучить экономическое состояние ОАО «Могилевсоюзпечать» и принять решение о необходимости банкротства либо возможности спасти его.

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