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Афины предложили немцам «перезимовать» энергокризис в Греции

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  • 14.07.2022, 20:27
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Афины предложили немцам «перезимовать» энергокризис в Греции

В Греции граждане ФРГ могут забыть об отоплении своих домов.

В Греции предложили немцам переждать зиму на Средиземном море на фоне газового кризиса.

Об этом заявил министр туризма Греции Василис Кикилиас в комментарии Bild.

"Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят испытать средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягкой погодой и высококачественными услугами. Мы будем ждать вас здесь", - сказал Кикилиас.

При этом мэр портового города Ханья Панайотис Симандиракис отметил, что в Греции граждане ФРГ могут забыть об отоплении своих домов.

"Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь вдали от кризисов. Ханья - идеальное место, чтобы пережить кризисную зиму: теплые, дружелюбные люди и, пожалуй, лучший круглогодичный климат во всей Европе. Нам не нужно отопление в доме", - заявил Симандиракис.

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