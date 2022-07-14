Евро продолжает падать по отношению к доллару 2 14.07.2022, 20:37

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Два дня назад впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись.

Курс евро продолжает снижаться по отношению к доллару. В четверг, 14 июля, курс единой европейской валюты упал до 0,9952 доллара, что заметно ниже паритета с американской валютой, зафиксированного двумя днями ранее впервые за 20 лет, передает DW.

Накануне обменный курс евро лишь ненадолго опустился ниже отметки в 1 доллар США на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, возможности полного прекращения поставок российского газа в Европу, а также, как отмечает агентство dpa, нерешительности Европейского центробанка (ЕЦБ) в борьбе с высокой инфляцией.

Между тем, чтобы сдержать инфляцию, ЕЦБ уже повысил ставки по кредитам и планирует делать это и дальше. Однако Федеральная резервная система США (ФРС) принимает аналогичные меры намного быстрее, что способствует укреплению доллара.

Падение курса европейской валюты ускорилось на фоне выхода данных об инфляции в США. В июне потребительские цены в стране выросли на 9,1 процента в годовом выражении. Это самый высокий показатель с 1981 года. Очередной скачок инфляции в США повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после выпуска европейских банкнот и монет.

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