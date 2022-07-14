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США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину

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  • 14.07.2022, 20:52
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США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину

Посольство США в Украине сделало заявление.

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, просят немедленно ее покинуть.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Также в посольстве просят американцев избегать массовых собраний и организованных мероприятий, поскольку они могут стать мишенью для российских военных в любой точке Украины, включая западные регионы.

Кроме того, в американском дипломатическом ведомстве опубликовали инструкцию на случай ракетного обстрела. Там говорится следующее:

если вы слышите громкий взрыв или включаются сирены, немедленно ищите укрытие. Если в доме или здании, перейдите на самый нижний уровень конструкции с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов;

если вы находитесь на улице, немедленно ищите укрытие в прочной конструкции; если это невозможно, лягте и закройте голову руками;

имейте в виду, что даже если летящая ракета или дрон будут перехвачены, падающие обломки представляют значительный риск;

после обстрела держитесь подальше от любых обломков и следите за официальными указаниями в основных новостных агентствах.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", - отметили в посольстве.

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