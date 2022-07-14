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Белорус пострадал в забеге с быками в испанской Памплоне

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  • 14.07.2022, 21:02
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Белорус пострадал в забеге с быками в испанской Памплоне

Каждый год там получают травмы десятки человек.

На празднике Сан-Фермин в испанской Памплоне пришлось оказать медицинскую помощь 52 участникам традиционных забегов с быками. Один из них — белорус, сообщает агентство France-Presse.

После финального забега быков в четверг, который длился чуть более двух минут, в больницу доставили шесть человек, сообщили в региональном правительстве. Среди них трое американцев, француз и белорус, проживающий в Испании, чье имя не называется. Неизвестно также, какую травму он получил.

Общее количество участников забега быков, которым потребовалась госпитализация, достигло 52 человек. Уточняется, что травмы во всех случаях не были смертельными: в основном речь идет о переломах, ушибах и и порезах в результате падений. Тем не менее двое человек до сих пор находятся в больнице, в том числе американец из Флориды, которому бык проткнул рогом ногу.

Празднования Сан-Фермин — знаменитая фиеста в Памплоне в северной части Наварры, которая проходит уже более восьми столетий и длится одну неделю — с 6 по 14 июля. Все это время здесь идет круглосуточное веселье с карнавалами, шествиями кукол, корридой, театральными представлениями.

Кульминацией же являются энсьерро — забеги с быками: смельчакам нужно пробежать 850 метров по узким мощеным улицам старой части города до арены для корриды, спасаясь от шести разъяренных копытных. Эта традиция увековечена в романе Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» 1926 года.

Забеги длятся недолго, но привлекают много местных жителей и туристов и каждый раз становятся причиной десятков травм, а иногда и смертей.

Предыдущие два забега, в 2020 и 2021 годах, отменили из-за коронавируса. Таким образом, в последний раз праздник состоялся еще в 2019 году — тогда от рогов и копыт быков пострадали восемь человек.

Начиная с 1911 года в забегах с быками погибли 16 человек. В последний раз это случилось в 2009 году: тогда с жизнью расстался 27-летний испанец.

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