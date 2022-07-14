Срочник из Нацгвардии Украины подбил пять российских самолетов

Срочник из Нацгвардии Украины подбил пять российских самолетов5
- 14.07.2022, 21:06
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На прошлой неделе он сбил два Су-25.
Нацгвардеец на срочной службе с начала полномасштабного вторжения подбил пять российских военных самолетов. Имя бойца не раскрывается.
Об этом сообщает НГУ.
Как рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ генерал-майор Алексей Надточий, на прошлой неделе бойцы Нацгвардии сбили два самолета.
"На этой неделе военнослужащим Нацгвардии, кстати, срочной службы, из ПЗРК были подбиты два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов", - отметил он.