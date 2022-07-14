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В Минске заметили редкое явление — «солнце с ушами»

  • 14.07.2022, 21:36
  • 2,102
В Минске заметили редкое явление — «солнце с ушами»

Фотофакт.

Минчане 14 июля могли наблюдать в небе паргелий. Фотографию явления опубликовали в телеграм-канале о погоде Nadvorie.

Паргелий или солнце с ушами — это один из видов гало. Он выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена), пишет Wikipedia.

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