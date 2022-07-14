В Минске заметили редкое явление — «солнце с ушами» 14.07.2022, 21:36

2,102

Фотофакт.

Минчане 14 июля могли наблюдать в небе паргелий. Фотографию явления опубликовали в телеграм-канале о погоде Nadvorie.

Паргелий или солнце с ушами — это один из видов гало. Он выглядит как светлое радужное пятно на уровне солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около луны (парселена), пишет Wikipedia.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».