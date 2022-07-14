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В среду в Дрогичине задержали по меньшей мере 10 человек

  • 14.07.2022, 21:42
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В среду в Дрогичине задержали по меньшей мере 10 человек

Об этом сообщают правозащитники.

13 июля массовые задержания происходили не только в городе Иваново, но и в Дрогичине, что в Брестской области. Об этом сообщают правозащитники.

На данный момент известно о минимум 10 задержанных. Как и в Иваново, облавы проводили вооружённые силовики вместе с людьми в штатском. Были проведены обыски, изъяты деньги. Тех, кого не застали дома, шантажировали проблемами для родных.

Часть задержанных получила сутки, другие — штрафы.

Предположительно, среди задержанных — Андрей и Ирина Малашицкие.

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