В среду в Дрогичине задержали по меньшей мере 10 человек
- 14.07.2022, 21:42
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Об этом сообщают правозащитники.
13 июля массовые задержания происходили не только в городе Иваново, но и в Дрогичине, что в Брестской области. Об этом сообщают правозащитники.
На данный момент известно о минимум 10 задержанных. Как и в Иваново, облавы проводили вооружённые силовики вместе с людьми в штатском. Были проведены обыски, изъяты деньги. Тех, кого не застали дома, шантажировали проблемами для родных.
Часть задержанных получила сутки, другие — штрафы.
Предположительно, среди задержанных — Андрей и Ирина Малашицкие.