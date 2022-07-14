В Полоцке задержали главу СПБ Николая Шараха
- 14.07.2022, 22:15
В чем его обвиняют — не сообщается.
В Полоцке задержан глава Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах, сообщает правозащитный центр «Весна».
Как сообщают правозащитники, Николай Шарах был задержан после возвращения из Минска, где Верховный суд рассматривал дело о ликвидации СПБ. Ликвидирован ли профсоюз — неизвестно, председателю сообщили, что уведомят его о решении по электронной почте.
Суд над Николаем Шарахом состоится 15 июля, в чем именно его обвинят — не сообщается.
Известно также, что сегодня в Верховном суде был ликвидирован Свободный профсоюз металлистов.