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В Полоцке задержали главу СПБ Николая Шараха

  • 14.07.2022, 22:15
В Полоцке задержали главу СПБ Николая Шараха
Николай Шарах

В чем его обвиняют — не сообщается.

В Полоцке задержан глава Свободного профсоюза Белорусского Николай Шарах, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как сообщают правозащитники, Николай Шарах был задержан после возвращения из Минска, где Верховный суд рассматривал дело о ликвидации СПБ. Ликвидирован ли профсоюз — неизвестно, председателю сообщили, что уведомят его о решении по электронной почте.

Суд над Николаем Шарахом состоится 15 июля, в чем именно его обвинят — не сообщается.

Известно также, что сегодня в Верховном суде был ликвидирован Свободный профсоюз металлистов.

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