Альфа-Банк заявил о полном возобновлении работы карточек системы Mastercard
- 14.07.2022, 22:24
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Банк заявляет, что теперь карточками можно рассчитаться за границей.
Белорусский Альфа-Банк заявил, что работоспособность карточек системы Mastercard полностью восстановлена.
«Проблемы, которые возникали у некоторых клиентов при оплате картами Mastercard за рубежом и в сервисах Яндекса, устранены», — сообщили в банке.
Альфа-Банк утверждает, что эмитированными им картами можно рассчитаться за границей или в иностранном интернет-магазине при условии, что «банк, обслуживающий организацию, принимает оплату белорусскими карточками».