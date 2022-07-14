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Альфа-Банк заявил о полном возобновлении работы карточек системы Mastercard

  • 14.07.2022, 22:24
  • 1,518
Альфа-Банк заявил о полном возобновлении работы карточек системы Mastercard

Банк заявляет, что теперь карточками можно рассчитаться за границей.

Белорусский Альфа-Банк заявил, что работоспособность карточек системы Mastercard полностью восстановлена.

«Проблемы, которые возникали у некоторых клиентов при оплате картами Mastercard за рубежом и в сервисах Яндекса, устранены», — сообщили в банке.

Альфа-Банк утверждает, что эмитированными им картами можно рассчитаться за границей или в иностранном интернет-магазине при условии, что «банк, обслуживающий организацию, принимает оплату белорусскими карточками».

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