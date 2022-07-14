Дрогичинский район объявил о передвижении военной техники 7 14.07.2022, 22:56

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иллюстрационное фото

Ранее о передвижении военной техники заявили Ивановский и Столинский районы.

Дрогичинский район в Брестской области объявил о передвижении колонн военной техники в ближайшие дни.

Местная районная газета сообщает, что это связано с плановыми мероприятиями подготовки военнослужащих и подразделений.

«В ближайшее время в любое время суток через территорию района и населенные пункты возможно движение колонн военной техники. Просим граждан соблюдать спокойствие и с пониманием относиться к мероприятиям боевой подготовки Вооруженных сил», – заявил военный комиссар района Олег Андрощук.

Ранее о передвижении военной техники заявили еще два района в Брестской области на границе с Украиной — Ивановский и Столинский.

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