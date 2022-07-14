Санду настаивает на перевооружении армии Молдовы на случай нападения России 3 14.07.2022, 23:01

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Майя Санду

Вооруженные силы Молдовы находятся в упадке.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что страна нуждается в усилении и перевооружении армии на случай российской агрессии. Об этом президент заявила 13 июля в эфире телеканала Moldova 1 в YouTube, ее цитирует "Европейская правда".

"Если Россия попытается однажды на нас напасть, что мы будем делать, отправлять армию обороняться мотыгами? Мотыгами – против самолетов?" – задала Санду риторический вопрос.

Президент отметила, что правительство обязано обеспечивать защиту граждан страны, но армия Молдовы сейчас не сможет этого сделать, "если случится такая же трагедия, как в Украине".

Она подчеркнула, что Молдова не хочет ни на кого нападать и не хочет, чтобы кто-то втягивал государство в войну. Однако российскую агрессивную политику она назвала "реальностью, к которой нужно готовиться".

Президент Молдовы подчеркнула, что будет делать все, чтобы в стране был мир.

"До сих пор нам это удавалось и, я надеюсь, удастся и дальше. Это правда, что это зависит не от нас. Это зависит от сопротивления Украины, и мы должны сказать, что Украина очень смелая", – отметила она.

Санду в конце апреля признала, что власти Молдовы не уделяли достаточно внимания развитию армии и теперь у страны нет необходимой военной защиты, а вооруженные силы находятся в упадке.

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