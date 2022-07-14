«Предприятия из-за санкций переходят на юань» 14.07.2022, 23:24

Глава валютно-фондовой биржи объяснил, зачем юань добавляют в валютную корзину.

Национальный банк Беларуси с 15 июля добавит китайский юань в валютную корзину. Председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя в эфире гостелеканала «Беларусь 1» объяснил зачем.

По его словам в Беларуси и России увеличивается интерес к китайскому юаню.

— Дело в том, что доля Китая на рынке по экспорту и импорту составляет от 13 до 15%, а доля китайского юаня в резервных валютах всего лишь 3%. Таким образом у китайской валюты серьезные перспективы для стоимости роста, его укрепления, для использования в торговом обороте в целом мире — это является объективным фактором для использования юаня, в том числе и во внешнеторговом обороте наших стран. Многие предприятия сегодня в связи с санкционными ограничениями, в связи с более удобными формами расчетов переходят на использование юаня во внешнеторговом обороте с Китаем. Это вызывает и увеличение объема торгов на нашей бирже китайскими юанями, — сказал Аухименя.

Юань стал четвертой валютой в корзине после доллара, евро и российского рубля.

Для расчета корзины выбирают валюты, на которые главным образом завязана внешняя торговля. Для Беларуси — это российский рынок. Поэтому доля российского рубля составляет 50%, китайскому юаню в нашей корзине отдано 10%.

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