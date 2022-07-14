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Зеленский: Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом

  • 14.07.2022, 23:31
Зеленский: Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом
Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к демократическому миру.

Ни одно государство мира кроме РФ не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

Об этом 14 июля в вечернем видеообращении, адресованном демократическому миру, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись обращения главы государства опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Этот день еще раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом, – сказал Зеленский. – В результате всего одного ракетного удара по нашему городу Винница убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это, к сожалению, еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке безвестно пропавших – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело ранены".

По словам президента, одна из ракет уничтожила медцентр, внутри которого находились люди.

"А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или в Дрездене, не дай Бог, то как бы это было названо? Разве не терроризмом?", – отметил Зеленский.

Россия нанесла ракетный удар по Виннице в то время, когда в Гааге (Нидерланды) проходила конференция по российским военным преступлениям, добавил президент.

"Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру. После этого ни у кого не может быть никакого сомнения, что скорей нужен Специальный трибунал относительно российской агрессии против Украины. Также как можно скорее должен заработать специальный компенсационный механизм, с помощью которого все российские активы и средства во всех странах мира должны быть конфискованы и направлены на возмещение ущерба жертвам российского террора", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства призвал как можно быстрее ввести такие санкции против энергетического экспорта РФ, которые "не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества".

"Хочу подчеркнуть: это все нужно не одной только Украине, не только нашим гражданам, чья жизнь под угрозой российского террора. Это нужно всем вам, всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть. Террор – это вирус. И если кто-то из террористов остается безнаказанным, это только поощряет других", – резюмировал Зеленский.

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