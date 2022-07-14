Президент Бразилии заявил, что знает, как «урегулировать» войну в Украине 3 14.07.2022, 23:43

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ЖАИР БОЛСОНАРУ

ФОТО: AFP

Но не расскажет никому, кроме Зеленского.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил 14 июля, что знает, как может быть завершена война между Россией и Украиной, пишет 14 июля Reuters.

Болсонару, по его словам, представит предложения по урегулированию президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он собирается провести телефонные переговоры 18 июля.

Он заверил, что знает, как решить "проблему", как выразился бразильский президент о войне в Украине. Но никому в публичной плоскости об этом не расскажет.

Болсонару уточнил, что "решение" будет похоже на то, как была закончена война Аргентины с Великобританией в 1982 году, сообщает Reuters.

Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией началась 2 апреля 1982 года с вторжения и захвата Аргентиной Фолклендских островов (а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала.

5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС.

Ни одно из государств официально не объявляло войну, хотя признавало острова зоной боевых действий. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов. Конфликт продлился 74 дня и завершился поражением Аргентины 14 июня 1982 года.

Президент РФ Владимир Путин вспомнил о Фолклендской войне, заочно дискутируя с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Комментируя предположение Джонсона, что будь Путин женщиной, он не развязал бы войну в Украине, российский лидер заявил, что решение о военном участии Великобритании в том конфликте приняла женщина – премьер-министр Маргарет Тэтчер.

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