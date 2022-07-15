Юрий Бутусов: HIMARS могут нанести удар по российским базам в Беларуси 12 15.07.2022, 7:48

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Как изменилась ситуация на фронтах войны в Украине?

Украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов поделился с сайтом Charter97.org своим анализом ситуации на войне Украины с Россией:

— Сейчас Россия замедлила наступление на Донбассе. Продолжаются активные боевые действия в Харьковской области и на юге Украины.

Поэтому война сейчас стала более позиционной, но, тем не менее, ее интенсивность не снизилась, нет какого-то резкого изменения обстановки. Продолжается полномасштабная война и никаких особых перспектив для резких изменений нет. Для Украины она очень тяжелая, но мы продолжаем борьбу.

— Последнее время приходят сообщения о взрывах складов оккупационных войск. Они стали возможными благодаря американским РСЗО HIMARS. Как это оружие меняет ход войны в Украине?

— Ход войны в Украине меняет комплексный состав вооружений и способ его применения. Само по себе оружие не меняет, это работает в комплексе. В условиях усиления плотности обороны украинских войск боевые действия стали более статичными. Российская армия потеряла возможность каких-то быстрых прорывов и стала применять тактику артиллерийского наступления. Они пытаются теперь продавливать нашу оборону с помощью механизированных соединений.

Для такого характера действий, которые они применяют, необходимо развертывание больших складов боеприпасов, баз снабжения, развертывание штабов соединений, которые мы можем обнаружить.

В этих условиях, когда прибыли системы HIMARS, они значительно усилили наши возможности. Ранее Украина могла ударить только ракетами типа «Гарпун», а сейчас у нас есть возможность наносить удары комплексно. Это приносит очень большой эффект, увеличилась возможность поражения различных целей. В этих условиях HIMARS действительно играют очень важную роль.

— Как реагируют в России на эти удары украинской артиллерии?

— Такие удары достаточно болезненны для них, было очень много заявлений. Даже российские пропагандисты стали требовать принять меры по борьбе с РСЗО HIMARS. Раньше они старались как-то скрывать, не замечать свои потери, всячески преуменьшать боеспособность украинской армии. Но в данном случае, когда был уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии в Херсоне, это стало очень сильным ударом. Был уничтожен командир дивизии и практически все офицеры штаба. Это крайне болезненные потери, которые подтверждают сами российские оккупанты.

— Получит ли Украина более дальнобойные снаряды для этих РСЗО?

— Думаю, что да. Сейчас это больше вопрос времени и политической воли.

— Насколько вы считаете вероятным нападение Лукашенко на Украину?

— Думаю, он пытается этого избежать. Но не исключено, что Путин его все-таки дожмет.

— Должна ли Украина бить по российским объектам на территории Беларуси?

— Да, по российским военным базам — безусловно. Это не делается просто из-за ограниченного боезапаса HIMARS. Мы пока еще стараемся не наносить удары HIMARS по территории непосредственно Российской Федерации и Беларуси.

— На территории Украины воюет полк Кастуся Калиновского. Есть ли у этого подразделения потенциал стать армией свободной Беларуси и движущей силой в освобождении страны?

— Это зависит от самих белорусов. Я знаю, что белорусские добровольцы сражаются очень достойно. Все в ваших руках.

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