закрыть
15 июля 2022, пятница, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси

15
  • 15.07.2022, 8:06
  • 21,580
Эксперт: РФ снова пойдет на захват Киева, но уже с участием Беларуси

Названо условие.

Россия в ближайшей перспективе будет всеми силами пытаться захватить всю Донецкую область. Если получится реализовать этот план, то РФ перейдет ко второму этапу – наступление на Киев с участием Беларуси, которая зайдет в Ривненскую область. Такой прогноз в интервью изданию Obozrevatel озвучил журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, чтобы оценить шансы того, получится ли у РФ взять под контроль столицу Украины, нужно знать все ресурсы противника и все наши ресурсы.

"Если бы я даже знал, рассказать об этом не смог бы. Но я вижу, что есть такая необходимость, на это надо бросать все ресурсы, а ресурсов у них еще хватает. Тем более, если они перейдут от скрытой мобилизации к открытой, к военному положению или ко второму этапу "спецоперации", - отметил Сазонов.

Эксперт предположил, что у Путина есть лишь два варианта - "либо пытаться заморозить ситуацию, что работает против них, либо пытаться получить какой-то козырь, давить на Украину и выходить переговорным путем".

"Шансов взять Киев у них меньше, чем в начале кампании, – да, это правда. То, что мы готовы, – да, это правда. То, что мы предупреждены, – да, это правда, им будет гораздо тяжелее", - отметил он.

Сазонов добавил, что рассчитывает на оптимистичный сценарий: "Что у Путина ничего не получится даже с Донецкой областью. Там тоже ребята стоят очень жестко. Прогулки там не получится. Мы удержим Донецкую область, освободим юг, и после этого, возможно, будут переговоры уже на наших условиях".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников