«Теперь зарабатываю в три раза больше — это скромно» 6 15.07.2022, 8:28

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Минчанка ушла с работы по найму, чтобы жарить мороженое.

Алена Коренева прошла типичный путь наемного работника в торговле: успела поработать в киоске, за прилавком, на кассе. В 40 лет ушла на повышение — стала старшим кассиром, а потом попала в службу безопасности продуктового магазина, где по девять часов в день следила на видео за расчетами продавцов, пишет onliner.by.

По словам минчанки, это была нудная и утомительная работа, за которую платили $400. «В какой-то момент я разозлилась на себя и поняла, что убивать зрение за такие деньги — это не дело. Уволилась, открыла свою точку с мороженым и стала зарабатывать в три раза больше — это если скромно».

Мы встречаемся с минчанкой на фуд-корте торгового центра «Титан» — шесть лет назад Алена открыла здесь свою точку и предложила посетителям жареное мороженое.

— Идея кажется мне очень удачной. Я подсмотрела ее в Таиланде, когда гуляла по рынку. Увидела, что люди стояли в очереди за какими-то роллами, удивилась, что это мороженое. В памяти отложилась яркая картинка, а когда я задумалась о своем бизнесе, очень удачно про это вспомнила.

Понятно, что мороженое по-настоящему никто жарит. Для его приготовления используется специальный фризер — это такой холодный противень, на который Алена выкладывает ягоды (или любую другую начинку), заливает их жирными сливками, а потом с помощью лопатки скручивает застывшую смесь в роллы, сверху поливает топингом или добавляет какую-нибудь посыпку на выбор. Получается порция весом примерно 150 граммов, которую наша героиня продает за 7 рублей.

«Жила от зарплаты до зарплаты, подарки продумывала за полгода»

Со стороны бизнес кажется несложным: купил нужное оборудование, взял в аренду площадку на фуд-корте и крути себе роллы из сливок. А теперь представьте, что вам больше 40 лет, вы всю жизнь трудились наемным работником в торговле и не допускали ни единой мысли о том, чтобы открыть свое дело. Алена говорит, что раньше не чувствовала в себе предпринимательской жилки от слова «совсем».

— Я окончила торговый колледж и поработала, наверное, год в ТЦ «Кирмаш». Потом у мужа хорошо пошел бизнес, он сказал мне уходить с работы: мол, на чулки и так деньги даст. Долгое время я была домохозяйкой, занималась дочкой. А потом все стало печально в нашей семье: муж серьезно заболел, я уже лет десять как вдова, чтобы вы понимали. Мне пришлось вернуться в торговлю, чтобы обеспечивать семью.

Алена перечисляет, где успела поработать за это время. Сначала вышла в киоск недалеко от дома, потом устроилась в кафе барменом, дальше попала на «Экспобел», где занималась оптовой торговлей. Все это была занятость без оформления — минчанка соглашалась на любые условия. Денег семье катастрофически не хватало, жить приходилось в буквальном смысле от зарплаты до зарплаты. Подарки на дни рождения нужно было продумывать за полгода.

— Потом я поняла, что мне нужно подумать о какой-то пенсии: годы идут, а отчислений я не делаю. Устроилась в обычный продуктовый магазин, чтобы была запись в трудовой книжке. Сначала стояла за прилавком, потом попала за кассу. Два года так отработала, пока меня не повысили до старшего кассира. Я стала тем самым человеком, который бегает с ключом от кассы к кассе, делает возвраты-отмены и извиняется перед покупателями за любую ерунду.

«Появилась злость на себя: годы идут, а я завишу от настроения другого человека»

Минчанка говорит, что этот «карьерный рост» выжал из нее все соки. Работа была очень сложной как физически (за день старший кассир проходит много километров), так и эмоционально. Кроме того, Алене не нравилось находиться в женском коллективе, который она сравнивает с «серпентарием»: сплошные интриги, скандалы и расследования.

— Я стала думать, чем заниматься дальше, и попросилась в мужской коллектив — в службу безопасности, подразделение cash control. Над каждой кассой в магазинах висят камеры, которые записывают довольно четкую картинку со звуком. Если возникают какие-то вопросы по расчетам, можно просмотреть записи и разобраться, что произошло. И вот я сидела и всю смену по девять часов с перерывом на обед просматривала телодвижения кассиров.

Эта работа оказалась спокойнее, чем у старшего кассира, платили за нее среднюю зарплату — около $400. Алена на тот момент уже жила одна, ответственность за семью на нее не давила, потому что дочь выросла и уехала на заработки за границу. У минчанки даже стало получаться откладывать деньги на первые самостоятельные путешествия.

— В тот период у меня появилась сильнейшая тяга к поездкам. Я постоянно хотела увидеть что-то новое, куда-то съездить. Чтобы вы понимали, я не мечтала про Фиджи или Бали, а летала лоукостерами в Европу, снимала недорогое жилье, но все равно это требовало денег. А еще надо было отпрашиваться у руководства в отпуск. «Можно поехать летом?» — «Нет, нельзя». Получается, что ты вечно зависишь от настроения другого человека. И у меня такая злость на себя появилась: годы идут, а я живу не так, как мне хочется!

Именно тогда возникла первая мысль о том, что я должна работать на себя, заниматься своим бизнесом.

Еще одним доводом в пользу увольнения стало испортившееся зрение. На cash control Алена пришла с «единицей» и всего за пару лет посадила зрение до «минус 5».

— Ты сидишь и постоянно в темноте рассматриваешь эти мельчайшие детали, какие купюры кассир отсчитала, сколько сдачи дала. Нажимаешь на «стоп», потом снова «плей» — и так целый день. Когда оставалось месяца два до конца контракта, я четко осознала: больше не хочу его продлевать. И не хочу идти в другой магазин. Мне стало понятно, что нужно полностью менять свою жизнь.

Заняла деньги на бизнес… у дочери. На старте потратила $8 тыс.

Алена рассказывает: в заначке на тот момент у нее было не больше тысячи долларов. Она связалась с дочкой, которая работала в Катаре и собирала деньги на свое жилье.

— Я сказала, что буду заниматься бизнесом, спросила: «Можешь ли ты мне одолжить денег и сколько?» Она поддержала меня и пообещала, что сможет дать мне $6 тыс. Самое интересное, что на тот момент я даже не знала, чем буду заниматься. Сутками рылась по интернету, изучала стартапы, разные предложения по покупке франшизы, варианты по ремесленной деятельности. Хотелось, чтобы это был общепит, но что-то такое, чего нет у других. А еще мне казалось важным охватить максимально широкий диапазон населения.

Шаурма — это скорее для мужчин, кола и бургеры — для молодежи, а мое мороженое подходит и детям, и родителям, и зожникам, и беременным.

С рецептурами, рассказывает минчанка, все оказалось проще, чем она думала. Никаких секретов: в интернете четко написано, что и как смешивать, чтобы получились аккуратные роллы.

— В России уже много было таких точек, и в блогах я нашла всю нужную информацию. Конечно, пришлось потренироваться дома: первое время моя родня на завтрак, обед и ужин ела мороженое. Но в итоге все стало получаться.

Опять же благодаря серфингу в интернете минчанка узнала о том, что начинающие предприниматели в Минске могут получить субсидию на открытие своего дела. На тот момент это было $990 — для бизнеса деньги небольшие, но «почему бы не взять, если дают», рассудила Алена.

— Я встала в центр занятости на учет как безработная, и оттуда меня направили на курсы предпринимателей. Не могу сказать, что они были очень полезными, но по крайней мере про налогообложение я именно там все и узнала. После окончания курсов предоставила бизнес-план и получила субсидию. За эти деньги купила свой первый фризер, он стоил $1120.

Параллельно с обучением на курсах предпринимателей Алена стала искать место для своей точки. Написала письма в разные торговые центры. Очень хотела попасть в недавно открывшуюся Galleria, но на тот момент островки в аренду не сдавались. В итоге на запуск точки с мороженым дал добро торговый центр «Титан».

— Сначала нужно было предоставить 3D-визуализацию места, которое я хочу занять. Потом я делала техническую документацию на электрику. Чтобы вы понимали, все это стоит денег: каждый документ — это затраты. Всего на запуск своей точки я потратила около $8 тыс., из них $6 тыс. — это деньги дочки, тысячу я одолжила у родных по мелочи и еще тысячу получила от центра занятости. Основная сумма ушла на мебель, которую я делала на заказ, и оборудование. Покупала все новое: холодильник, фризер, кофемашину, миксер и так далее.

Аренду Алена оплатила сразу за три месяца — со скидкой для начинающих предпринимателей получилось около $1000. А вообще за свою точку минчанка отдает в месяц €360, и эта цена не меняется годами.

— Процесс согласования точки в торговом центре занял где-то полгода. Я не ожидала, если честно, что это растянется на такой долгий срок. Все это время не работала и жила на те деньги, которые заняла, а это не очень комфортно. Переживала сильно. Помню, что весила тогда 48 килограммов, один нос торчал, — с улыбкой вспоминает Алена.

«Посчитала, что мне нужно продавать 30 порций в день»

Первое время после запуска предпринимательница работала на точке одна с утра до вечера: физически не было времени на то, чтобы искать сотрудников. Уже позже стала привлекать работников и платить им зарплату.

— Когда я составляла бизнес-план, посчитала, что мне нужно продавать 30 порций мороженого, чтобы покрывать аренду и работать с небольшой прибылью. И летом, когда я открылась, так и было — я продавала даже больше 30 порций. А потом началась осень, родителям надо было купить детям одежду/обувь, и стало совсем тихо. Я села и посчитала, что чистыми зарабатываю 650—700 рублей, то есть ту зарплату, которая была у меня на последней работе! Но я себя успокаивала: зато сама себе хозяйка и ни перед кем не отчитываюсь.

Предпринимательница искала способы раскрутить свой маленький бизнес. Завела страничку в Instagram, запустила акции для подписчиков, стала думать, как расширять меню, и ввела «авторские рецептуры».

— Покупателей стало больше, но ненамного. А где-то через год мы узнали, что вместо контактного зоопарка на третьем этаже откроется полноценный фуд-корт. Сначала я переживала, думала, что придут конкуренты, но перемены оказались к лучшему. Благодаря фуд-корту посещаемость очень сильно выросла, стало больше посадочных мест. Осенью и зимой мороженое стали покупать даже лучше, чем летом! У нас даже очередь в дождливые дни бывает — мы по 100 и больше порций в день продаем. Я не ожидала, если честно, что получится такой всесезонный бизнес.

Сейчас Алена зарабатывает по 3—4 тыс. рублей в месяц. Это ее чистая прибыль, за минусом все расходов на ведение бизнеса и оплату работы продавцов. С долгами предпринимательница уже рассчиталась — последние несколько сотен отдала в прошлом году.

— Мне повезло, что дочка меня не торопила. Я завела блокнотик и отдавала ей по $100—200, все записывала. Перед пандемией оставалось вернуть примерно тысячу, а потом дела резко стали идти плохо, весна-лето выпали. Но уже осенью все стабилизировалось, заработок вернулся, и я окончательно рассчиталась.

«Знакомый удивился: Откуда ты берешь деньги? Ты же в киоске работала?»

Минчанка не скрывает: она очень рада, что в свое время рискнула и занялась бизнесом. Во-первых, появился смысл в работе («Раньше я занималась какой-то ерундой»), а во-вторых, удалось получить долгожданную свободу, когда ты планируешь свое время без оглядки на других.

— Осенью-зимой в выходные я стою здесь сама, еще ни одни выходные за шесть лет не пропустила. А летом позволяю себе отдыхать, просто контролирую, чтобы все было в порядке. Я так рада, что сейчас мне не надо отпрашиваться в отпуск (скоро полечу в Италию, например). А еще я наконец занялась любимым хобби: делаю своими руками украшения и раздариваю их знакомым.

— Вы довольны своим доходом?

— Конечно нет, — смеется предпринимательница. — Вот пандемия прошла, и сейчас я присматриваю место, где собираюсь в ближайшем будущем открыть другую точку. Люди говорят: вот, мы к вам из Серебрянки едем или из Уручья, почему у вас только одна точка? Я так часто об этом слышу, что задумалась о расширении, пора бы уже.

В свое время в Минске у Алены были конкуренты. Точка с жареным мороженым работала в торговом центре Arena City, владельцы несколько раз переезжали, но в итоге закрылись. Предпринимательница удивлена тому, что в городе с этой концепцией она работает одна.

— Я не знаю, почему эти ребята закрылись. Допускаю, что для кого-то доход в 3—4 тыс. рублей — это не деньги, ради этого не стоит заниматься бизнесом. Но лично я ни на секунду не задумалась о закрытии. Знаю, что есть похожие точки в регионах, парень из Могилева даже приезжал ко мне за консультацией. Я все рассказала с одним условием: чтобы он назвал бизнес так же, как и я. Это тешит мое самолюбие, что нас уже двое, такая мини-сеть.

А если бы не повезло с торговым центром и людей на фуд-корте было мало, что тогда? Алена убеждена, что она бы пыталась продвигать свой бизнес в другом месте и нашла возможность для заработка.

— Мне кажется, тут нужно как-то хорошенько разозлиться, чтобы взять на себя ответственность за то, как ты живешь. Пару месяцев назад я разговаривала со своим знакомым. Это мужчина, у которого двое детей. Мы не виделись много лет, и он запомнил меня продавцом в киоске. Удивился, говорит: «Ты такая загорелая, откуда деньги берешь?» Я начала пошагово рассказывать, что я сделала, как открывала свой бизнес. И для него это было таким откровением: как это так, что продавец в киоске может открыть свою точку в общепите? Может, если захочет. И идей для бизнеса вокруг масса, — убеждена сегодня предпринимательница.

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