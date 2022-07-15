Дмитрий Гордон о Лукашенко: Это политическое животное 13 15.07.2022, 8:41

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Дмитрий Гордон

Известный украинский журналист рассказал о своем отношении к белорусской и российской диктатуре.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, сделавший резонансное интервью с Александром Лукашенко в 2020 году, прокомментировал в живом эфире «Белсата» тот разговор. А также рассказал о своем отношении к Путину и прокомментировал отказ Рената Ахметова от своих медиаактивов.

Накануне выборов 20202 года Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону. В частности тогда Лукашенко говорил: «Мне будет очень неудобно и не по себе, если у нас на улицах будут заварушки и придется принимать какие-то силовые меры… Это некрасиво для имиджа страны. Вот что меня беспокоит».

О разговоре с Лукашенко

Комментируя свой разговор с Лукашенко в 2020 году, Дмитрий Гордон обращает внимание, что он был сделан др массового избиения белорусов и, естественно, до российской военной агрессии против Украины с территории Беларуси. В 2020-м году 64 % украинцев считали, что Лукашенко проводит правильную политику, добавляет украинский журналист.

«Лукашенко несложно понять. Это политическое животное, которое хочет только власти и все его действия, все его мысли продиктованы только одним – сохранить власть. Александр Лукашенко лично виновен в гибели десятков тысяч украинцев», – говорит Гордон.

О Владимире Путине

«Как умный человек он понимал, нужно дать людям достойный уровень жизни, чтобы они дали ему возможность, как раньше говорили, воровать социалистическую собственность. Уровень жизни в Москве – один из лучших в мире. Но он полностью сделал нищими все другие регионы России. При этом Путин сделал все, чтобы массовых протестных настроений не было в Москве и Санкт-Петербурге, так как там потенциально может начаться революция», – говорит Гордон.

О законе об олигархах, который действует в Украине

«До войны я последовательно критиковал закон об олигархах», – заявил Дмитрий Гордон в прямом эфире «Белсата». «Я считаю свободу слова главной ценностью любого цивилизованного общества. Нет свободы слова – нет демократии. Это я прекрасно понимаю»

Крупные бизнесмены в Украине, владельцы медиаактивов имели 6 месяцев для того, чтобы продать собственные медиа-империи. Начало войны России против Украины стало очень существенным препятствием для продажи крупных бизнес-проектов. Но несмотря на военное положение в Украине, власти не дали отсрочки бизнесменам. С 14 июля, например, приостановил работу медиахолдинг, принадлежавший Ренату Ахметову.

«Ренат Ахметов сделал мужественный поступок, просто отказался от своих медиаактивов, в которые было вложено 1,5 млрда долларов США. 4 тысячи человек оказались на улице. То же самое сделают, скорее всего, другие владельцы телеканалов. В итоге у нас будет один канал, по которому будут вещать те, кого захотят видеть власти. Ничего подобного в Европе нет, но в Украине, оказывается богатым людям нельзя владеть телеканалами. А кто помимо богатых людей может иметь телеканалы – только государство», – говорит Дмитрий Гордон.

Чтобы понять, какую опасность представляет наличие только одной точки зрения в публичном поле, достаточно посмотреть на Россию, говорит украинский журналист.

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