Оккупанты получили жесткий отпор на Донбассе 15.07.2022, 8:48

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Украинские военные отбили несколько вражеских штурмов.

Российская армия перегруппировывается на Краматорском направлении для наступления на Северск и пытается усилить систему ПВО в тылу, а украинские защитники подавили попытки штурма в районе Кодемы и Белогоровки и наступление вблизи Водяного.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечена.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. В целях демонстрации присутствия враг периодически обстреливает позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения украинских войск в сторону государственной границы.

Россияне совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вели воздушную разведку оперативно-тактическим БППА "Орлан-10" неподалеку от Приморского.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

На Донецком направлении противник продолжает огневое воздействие на подразделения сил обороны Украины из артиллерии и танков по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновить наступление в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении вел обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестово и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки завладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткий отпор, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал БПЛА вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

На Южнобужском направлении оккупанты вели систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаударам в районах Большого Артаково и Ольгино.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях.

Как сообщалось, российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и с востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

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