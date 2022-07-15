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До 1 августа белорусским родителям сообщат о главном «сюрпризе» школьной формы

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  • 15.07.2022, 8:57
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До 1 августа белорусским родителям сообщат о главном «сюрпризе» школьной формы
Фото: tut.by

Будет введен «единый элемент».

Каждое учреждение образования до 1 августа должно проинформировать родителей о том, что определено в виде единого элемента формы. Это может быть галстук, жилетка или что-то другое с эмблемой учреждения. Но прежде вопрос нужно обсудить на школьном совете, сообщил замминистра образования Александр Кадлубай, пишет zerkalo.io.

— Введение элементов делового стиля актуально, но имеет давнюю историю. В стране около 20% учреждений придерживаются такого принципа. А к началу данного учебного года все учреждения образования должны определиться, какой элемент делового стиля одежды будет отличать школьников от других ребят. Причем важно понимать: мы не навязываем никаких тенденций. Родители, учителя и администрация определяют сами, в каком направлении двигаться. Это могут быть жилеты, галстуки, пиджаки., — сказал замминистра образования.

Он отметил, что вопрос пошива этого единого элемента каждая школа определяет сама. Скорее всего, администрация найдет подрядчика, и для учеников централизованно изготовят нужную деталь одежды. Предполагается, что носить ее будут во время линеек, торжественных мероприятий и во время учебного процесса.

Напомним, о том, что с нового учебного года у каждой школы появится особый отличительный элемент, а со следующего — своя форма, сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

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