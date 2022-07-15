В Мариуполе украинские партизаны подожгли захваченный россиянами завод
- 15.07.2022, 9:01
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Сопротивление растет.
В Мариуполе Донецкой области "не просто так" загорелся завод "Сателлит", сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наконец-то получили окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет", – написал он, посоветовав местным коллаборантам "оглядываться".
Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.
До этого Андрющенко утром 14 июля упоминал в своей сводке пожар на "Сателлите", который продолжается вторые сутки. Первоначально он сообщил, что пожар возник при попытке кражи семян подсолнечника.