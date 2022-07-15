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В Мариуполе украинские партизаны подожгли захваченный россиянами завод

  • 15.07.2022, 9:01
  • 3,652
В Мариуполе украинские партизаны подожгли захваченный россиянами завод

Сопротивление растет.

В Мариуполе Донецкой области "не просто так" загорелся завод "Сателлит", сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наконец-то получили окончательное подтверждение. Мариупольский завод "Сателлит". Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть пылает, чем россияне украдут. Так что хорошая новость. Сопротивление Мариуполя растет", – написал он, посоветовав местным коллаборантам "оглядываться".

Советник городского головы добавил, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов можно в бот @MMR_SendMe_bot.

До этого Андрющенко утром 14 июля упоминал в своей сводке пожар на "Сателлите", который продолжается вторые сутки. Первоначально он сообщил, что пожар возник при попытке кражи семян подсолнечника.

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