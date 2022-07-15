Газосиликат не предлагать: сколько стоят современные деревянные дома под Минском 6 15.07.2022, 9:32

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Варианты для сторонников экологичной жизни.

Поклонники максимально экологичной жизни на природе непреклонны: дом должен быть деревянным. И точка. Мол, смысл уезжать за МКАД, если потом снова заточишь себя в «бездушные» бетон и газосиликат. А вот если вокруг сплошь бревна, спится и дышится легче, настроение совсем другое. Ценителей деревянного зодчества заметно меньше, чем приверженцев каменного «коттеджестроения», поэтому каждая встреча с красивым домом в садоводческом товариществе или современном поселке — целое событие. Посмотрим, за сколько сейчас продают «объекты с душой», пишет onliner.by.

Деревянный дом — это полноценный член семьи, причем порой довольно капризный: ему нужно внимание. Поэтому пропитка кругляка или бруса современной химией, законопачивание щелей, контроль за температурой — неотъемлемая часть жизни собственника. Пусть и не очень часто, но заказывать SPA-комплексы для своего дома придется. Зато какую красоту человек получает взамен!

Например, этот дом будто шагнул со страниц книги сказок. А еще можно представить, что он славный отпрыск той старенькой избушки, что видна в углу участка. Золотистый кругляк, балкон и терраса, огромная печь, 120 «квадратов» общей площади. Все, чтобы жить и радоваться.

Хозяин коттеджа, расположенного в деревне Слобода (что за Шершунами), рассказывает, что дом строился для себя, с любовью, нежностью и соблюдением всех технологических этапов.

«Фундамент из блоков ФБС, под домом залита монолитная армированная плита. На данном этапе оцениваем готовность строения на 80%, все необходимые основные работы сделаны. Отопление первого этажа — теплые полы, второй отапливается батареями (для более мягкого воздуха и комфортного сна). Разведена электрика, сантехника. Прекрасный участок с утвержденным профессиональным дизайн-проектом, в котором предусмотрены уличные строения, включая баню, навес, беседку. Его также предоставим», — объясняет продавец.

Поработать в доме еще, конечно, есть над чем. Благо большинство старается не зашивать кругляк, а лишь оттеняет его красоту красками и маслами, так что интерьер, считай, почти готов. А что по цене? Она очень приятная: за дом и прилагающийся к нему огороженный участок хозяин хочет выручить 125 000 рублей, или $48 000 по курсу.

Еще один недострой более современного вида находим в Логойске (городе-спутнике, имеющем к тому же свою курортную инфраструктуру). На этот раз имеем дело не с кругляком, а с профилированным брусом.

196 «квадратов» общей площади (и 160 жилой) — не шутки, можно развернуться. Но даже это еще не все. К лоту прилагается баня с просторной террасой. Еще один бонус — выход к воде (до реки Гайны рукой подать). Любители рыбалки и все той же бани оценят такое соседство.

«К продаже будут стоять все окна, двери, перегородки (на фото пока нет). Ровный участок площадью 15 соток. Газ, вода, отопление — центральные. Крыша — металлочерепица. В доме выполнена разводка воды и канализации по точкам. На участке расположена баня размером 6×6 с г-образной террасой на 28 „квадратов“. С одной стороны рядом с домом находится церковь, с другой стороны — костел. Возле церкви есть святой источник Николая Чудотворца с купелями. Дом расположен в развитой транспортной и социальной инфраструктуре», — перечисляет хозяин.

Цена не такая сладкая, как в предыдущем случае. За возможность достроить дом под себя хотят выручить $120 000 в эквиваленте (на сегодня это примерно 312 000 рублей). Торг уместен.

Небольшой и готовый к проживанию домик за относительно небольшие деньги предлагается в садоводческом товариществе Веряги (совсем недалеко от Логойска). Если о цифрах, то за 49 метров хотят выручить 156 000 рублей, или $59 900 по курсу. Ухоженный и огороженный участок с запоминающимся кострищем и лавочками входит в цену.

Две спальни, кухня-гостиная, ванная с окном, коридор, в котором нет ничего лишнего, и терраса — вот из чего состоит дом.

«Уютный домик в шикарном месте на холме. Вокруг лес. Рядом озеро. Круглогодичная вода из скважины. Газовая труба у дома. Большой ровный участок в частной собственности. До Минска 18 минут, до Логойска — 5. Отличное круглогодичное транспортное сообщение», — описывает владелец.

А вот еще один красавец с огромной печкой. Найти 220-метровый коттедж можно в деревне Пионино Дзержинского района (чуть более 20 км от МКАД). Он также готов к проживанию: никаких доделок-переделок (только если очень хочется) — привози свои вещи и заселяйся.

Два этажа, пять комнат, модный второй свет — хоть сам живи, хоть агроусадьбу открывай. Дом не новичок — 2014 года постройки, окружен 40 сотками ухоженной земли. И собственный уютный островок с березками есть.

«Дом построен из бруса 200×200 мм, продается с мебелью. Электричество заведено, водоснабжение центральное, канализация — местная септик, газ идет по деревне. Отопление — полностью автоматическая система на пеллетах (польский котел TIS c автозагрузкой топлива).

Участок огорожен сеткой-рабицей, с улицы — металлопрофилем, а соседи далеко и только с одной стороны. Летом вся деревня заселена, зимой — частично. Дорогу в зимнее время чистят постоянно. Есть дополнительные строения, оформленные документально: гостевой дом со всеми коммуникациями, при желании можно с минимальными вложениями перестроить в большую добротную баню. Сарай. Также есть гараж из металлопрофиля, деревянная конюшня и отдельно стоящий погреб. В придачу хорошая газонокосилка. Участок облагорожен, имеются два сада (молодой и 8-летний), ягодные кусты, собственная березовая роща, спортивный городок», — готов показать все прелести собственник.

С учетом близости к Минску и размаха фазенды цена неплохая: 338 000 рублей (они же $129 950 по курсу). Еще и поторговаться хозяин согласен.

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