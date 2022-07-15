В центре Северодонецка бойцы сопротивления подорвали авто с оккупантами 1 15.07.2022, 9:44

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В городе растет недовольство российскими мародерами.

В четверг, 14 июля, в центре Северодонецка подорвался автомобили с вражескими войсками. В результате шесть оккупантов получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В Луганской области растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только и делают то, что мародерят и угрожают. К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо - тяжелых", - сообщил Сергей Гайдай.

Кроме того, он рассказал, что за минувшие сутки в области враг совершил по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры.

"Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре - из минометов, одна - из реактивных систем залпового огня, пять - из танков", - рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что в Днепре скончалась пожилая женщина из Лисичанска, получившая тяжелые ранения в июне.

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