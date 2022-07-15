В Чили выловили пятиметрового «сельдяного короля»2
- 15.07.2022, 9:50
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Эти рыбы живут на глубине около километра и появляются на поверхности очень редко.
Рыбаки из чилийского города Арика достали из воды 4,8-метрового сельдяного короля. Эту рыбу называют предвестником катастроф: землетрясений и цунами. Также считается, что поймавший ее будет проклят, пишет LB.
Сельдяные короли могут достигать в длину 11 метров. Они живут на глубине около километра и появляются на поверхности из-за штормов и течений или слабости и болезни.