В Чили выловили пятиметрового «сельдяного короля» 2 15.07.2022, 9:50

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Эти рыбы живут на глубине около километра и появляются на поверхности очень редко.

Рыбаки из чилийского города Арика достали из воды 4,8-метрового сельдяного короля. Эту рыбу называют предвестником катастроф: землетрясений и цунами. Также считается, что поймавший ее будет проклят, пишет LB.

Сельдяные короли могут достигать в длину 11 метров. Они живут на глубине около километра и появляются на поверхности из-за штормов и течений или слабости и болезни.

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