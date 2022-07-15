Эксперт назвал два моста, ликвидация которых уничтожила бы логистику РФ 7 15.07.2022, 9:55

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Мосты нужно разрушить немедленно.

Российские оккупанты подпитывают группировку своих войск на юге Украины через Антоновский мост в Херсоне. Кроме того, выше по течению Днепра есть железнодорожный мост, который также используют в этих целях.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он убежден, что эти мосты нужно разрушить, чтобы прекратить подкормку вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон.

Также эксперт отметил, что более чем уверен – если не сделать этого, россияне все равно не оставят эти мосты целыми, когда будут отступать через них.

По словам Жданова, в Херсоне были замечены колонны машин, которые увозили железобетонные колпаки для длительных огневых точек (ДОТов). Кроме того, ранее россияне завозили в тамошние леса кругляк. Это указывает на то, что захватчики пока не собираются бежать, а будут окапываться и защищать временно оккупированную территорию очень тщательно.

Именно поэтому он считает, что Антоновский и железнодорожный мост в Херсоне нужно уничтожить как можно скорее. Сделать это, по его словам, не так уж сложно. К примеру, все 3 моста в Лисичанске были разрушены только артиллерией. А если в Херсоне использовать такие мощные средства как HIMARS, то одним залпом можно снести оба моста.

Когда это будет сделано, можно будет наносить огневое поражение, ведь оккупанты не смогут восполнять потери.

«Тогда мы методично и планомерно можем уничтожать их при малейших потерях со стороны наших военных», – объяснил Жданов.

Крымский мост тоже под ударом

Кстати, военный эксперт упомянул и о Крымском мосте, отметив, что украинская сторона уже получила соответствующую документацию по нему и знает его слабые стороны.

Следовательно, по словам Жданова, как только у нас появятся оперативно-тактические ракеты, нужно будет решать, что с ним делать. Если речь не пойдет о разрушении пролетов моста, то нужно, по крайней мере, повредить их, чтобы сделать невозможным проход транспорта.

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