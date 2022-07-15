Санкции мощно ударили по МАЗу: уникальный кадр
- 15.07.2022, 9:59
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С конвейера завода сходит «некомплект».
В распоряжение «Салiдарнасцi» попал фотофакт, показывающий, как теперь выглядит «некомплект» с конвейера на Минском автозаводе.
Как пояснил специалист, на практике часто бывает, что на конвейере собирают машины с недостающими комплектующими. Затем эти грузовики выкатывают вдоль сборки и собирают до полной готовности при поступлении недостающих запчастей.
Теперь же, судя по всему, из-за проблем с поставкой запчастей на сборку и, похоже, самой сборкой, работники МАЗа собирают то, что собирается. В итоге выходит, что с конвейера сходит рама без кабины. Как на этом фото.