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Санкции мощно ударили по МАЗу: уникальный кадр

  • 15.07.2022, 9:59
  • 5,976
Санкции мощно ударили по МАЗу: уникальный кадр

С конвейера завода сходит «некомплект».

В распоряжение «Салiдарнасцi» попал фотофакт, показывающий, как теперь выглядит «некомплект» с конвейера на Минском автозаводе.

Как пояснил специалист, на практике часто бывает, что на конвейере собирают машины с недостающими комплектующими. Затем эти грузовики выкатывают вдоль сборки и собирают до полной готовности при поступлении недостающих запчастей.

Теперь же, судя по всему, из-за проблем с поставкой запчастей на сборку и, похоже, самой сборкой, работники МАЗа собирают то, что собирается. В итоге выходит, что с конвейера сходит рама без кабины. Как на этом фото.

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