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Майкл Карпентер: HIMARS переломят ситуацию на поле боя

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  • 15.07.2022, 10:00
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Майкл Карпентер: HIMARS переломят ситуацию на поле боя
Майкл Карпентер

Украина эффективно использует американское дальнобойное оружие.

Соединенные Штаты отметили эффективное использование Украиной американских дальнобойных систем залпового огня HIMARS.

Об этом во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене заявил глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, цитирует "Укринформ".

"В новостях много обсуждается предоставление HIMARS. Это высокоточные артиллерийские системы, которые успешно использует для защиты от агрессора. Как заявил министр обороны Украины, HIMARS – это "переломный момент на поле боя". Мы, конечно, на это надеемся", - сказал он.

Карпентер подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать ВСУ военную помощь, поскольку "она имеет решающее значение для победы Украины".

По его словам, с начала российского вторжения общая военная поддержка Украины со стороны США достигла 7,32 млрд долларов.

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