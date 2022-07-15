Карточки многих банков в Беларуси могут выйти из строя
- 15.07.2022, 10:01
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Когда ожидается массовый сбой?
Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 16 июля, — с 02.30 до 4.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить банковский процессинговый центр, сообщает «Белинвестбанк».
Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк».
Напомним, в работе банковского процессингового центра этим летом неоднократно происходили сбои.