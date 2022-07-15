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Погибшая в Виннице девочка снималась в рождественском ролике с Еленой Зеленской

  • 15.07.2022, 10:08
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Погибшая в Виннице девочка снималась в рождественском ролике с Еленой Зеленской

Первая леди Украины поделилась трогательными воспоминаниями.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что была лично знакома с 4-летней Лизой из Винницы, которую 14 июля убили российские оккупанты, запустив по центру города ракеты. Маленькая девочка участвовала в съемках ролика к рождественским праздникам.

Супруга президента отметила, что не может сдержать слез и плачет вместе с родными девочки.

"Сегодня с ужасом мы увидели фото опрокинутой детской коляски из Винницы. А потом, читая новости, я осознала, что знаю эту девочку. Знала… Маленькая Лиза погибла от российской ракеты", – написала Зеленская в Facebook.

Первая леди опубликовала тот самый ролик, в котором снимались особенные дети, среди которых была и маленькая Лиза.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео к рождественским праздникам. Светлый, искренний, радостный ребенок, который рос в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера. Посмотрите на нее живую, пожалуйста. Плачу вместе с ее близкими", – написала первая леди.

Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022

14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников. Установлено, что также уничтожено помещение одного из медицинских центров. От ударов пострадали расположенные неподалеку жилые дома. На месте "прилетов" возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку, где уничтожил до полусотни автомобилей.

Известно о 23 погибших мирных жителях, убиты трое детей. Около 117 человек ранены, 64 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, 5 – в критическом. Судьба десятков людей неизвестна.

В результате ракетного удара оккупантов погибла трехлетняя девочка Лиза. В момент попадания ракеты девочка шла с мамой Ириной на занятия по раннему развитию детей. Женщина выжила, однако обломком ей оторвало ногу, за жизнь пострадавшей теперь борются врачи.

Пострадавшая Ирина оказалась блогером. Женщина снимала видео и рассказывала в соцсетях свою историю и истории о своей дочери. Она писала, что является мамой особой девочки, которая имеет синдром Дауна.

Последнее видео мама девочки записала и выложила в интернет за 1,5 часа до попадания в город ракеты.

Позже Украину потрясло фото перевернутой детской коляски и погибшего после российского ракетного удара ребенка.

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