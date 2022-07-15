Бразилец, игравший в чемпионате Беларуси по футболу, готов защищать Украину с оружием в руках 1 15.07.2022, 10:16

Нивалдо называет Украину своим домом.

Бразильский нападающий Нивалдо немало отыграл в высшей лиге – суммарно 80 матчей за «Гомель», брестское «Динамо», «Белшину» и «Ислочь». В ЧБ форвард оформил 14 голов и 5 ассистов, в Кубке Беларуси в пяти встречах еще по разу забил и отдал.

После не слишком яркого выступления в «Ислочи» в 2020 году нападающий уехал из Беларуси – в Украину, откуда родом его жена, теннисистка Анна Караваева. С ней он познакомился десяток лет назад на параллельных сборах в Турции, с тех пор у пары появились две дочки и сын. В сезоне 2021/22 Нивалдо продолжил карьеру в украинском Д3 – играл за «Чайку» из Петропавловской Борщаговки, что под Киевом, теперь в печально известном Бучанском районе. А 24 февраля этого года Россия начала войну в Украине с использованием территории Беларуси – и футбол не возобновил сезон, а бразилец с семьей срочно эвакуировались из страны.

В интервью «Трибуне» он заявил, что готов защищать Украину с оружием в руках:

– Все мои друзья из Беларуси против войны, они мне это прямым текстом говорили. И тоже звонили, предлагали свою помощь. Это и обычные болельщики, и футболисты. Но я осознаю, что в Беларуси открыто выступать против войны очень опасно. Люди молчат, потому что их просто могут арестовать, если они выскажут то, что не понравится властям. И это очень страшно.

Повторюсь, я ни в чем не виню людей ни в Беларуси, ни в России. В войне виноваты в первую очередь Путин, а также Лукашенко, который позволяет российским войскам находиться на территории своей страны и атаковать оттуда. Эти два человека сделали свой выбор, и им жить с ним до конца дней. У меня даже не хватает слов, чтобы их как-то адекватно охарактеризовать. Как по мне, у них просто нет сердца, потому что только так можно посылать совсем молодых мальчиков на войну, в которой реально не было и нет необходимости. Путин придумал какие-то поводы, чтобы начать вторжение, которое просто бессмысленно.

Я очень надеюсь, что война закончится как можно скорее, потому что мне хочется вернуться в Украину. Я уехал оттуда только ради своей семьи, увез жену и детей в безопасное место. Супруга – человек сильный, но и она очень испугалась. Мы прекрасно понимаем, что должны бороться ради наших детей, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы с ними не случилось ничего плохого. Но, повторюсь, ждем момент, чтобы вернуться домой, в Украину. И если для этого понадобится, чтобы я пошел на войну и защищал страну, то я это сделаю.

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