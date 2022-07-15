В Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы оккупантов

В Херсонской области ВСУ уничтожили штаб и казармы оккупантов1
- 15.07.2022, 10:29
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Захватчики разместились в местном санатории.
В поселке Новая Маячка Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили штаб и казармы российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
«Вчера около 22 часов ВСУ накрыли орков в Новой Маячке. Там оккупанты в помещении бывшего детского санатория обустроили себе штаб и казармы. Которых уже нет. Ждем официальный подсчет мертвых россиян», — написал он.
Накануне Хлань сообщал, что в Херсоне оккупационные власти выехали из здания ОГА и рассредоточились по городу.
Также, по данным Хланя, гауляйтер Херсона Владимир Сальдо также находится в больнице в очень плохом состоянии. Депутат сообщил, что оккупанты рассматривают возможность его эвакуации из города, но также могут оставить его «спокойно умереть» в Херсоне.