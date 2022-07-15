Тришкин кафтан 1 Григорий Амнуэль

15.07.2022, 10:40

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Григорий Амнуэль

Серая кремлевская власть начинает лихорадочно метаться.

Тем, кто забыл поговорку, напомню — это про то, как кафтан починяют, переставляя заплаты с одного места на другое.

Еще в другой жизни, т.е. в бытность в РФ и до 2014 года, на вопрос, где, в какой временной субстанции находится страна, я отвечал — в 1938 году. Почему? Да потому, что не было до конца ясно, в какую сторону метнется кремлевская власть в попытке исправить ползущие в катастрофическую сторону дела. Где она захочет и из чего будет ставить заплаты. Во внутренней политике или во внешней? Т.е. метнется власть в 1937-й и начнет внутри завинчивать до срыва резьбы гайки или предпочтет "победоносную войну". То, что других вариантов не просматривалось, было ясно. Практически очевидно, так как кадровая и экономическая политика были полностью направлены только на удовлетворение собственных потребностей и возможностей корпорации, дорвавшейся до власти и желавшей успеть урвать от нее, т.е. от страны и мира, всё, что попадалось под руку.

Именно этим была вызвана "рокировочка", плавно перешедшая в "обнуление", и продолжающаяся политика расставления на всех возможных управленческих, решающих для страны постах людей не по принципу профессиональной подготовки и способностей, а только по принципу родства или корпоративного братства. Отсюда бесчисленное количество "талантливых" охранников, жен, детей, сватов и братьев, мам, пап, племянников и сестер и даже тещ и свекров, в мгновение ока превращавшихся в миллионеров. Но если кормиться из "закромов родины", транжиря их на любую свою прихоть, то даже при богатстве запасов самой большой в мире страны в ней на тришкином кафтане неминуемо будут и образовывались дыры. В показных столицах — это достаточно долго, а порой и сейчас некоторым не видно, а вот в провинции дыры сияют всё отчетливей.

Как раз в этот момент в совершенно "не России" подвернулся, как казалось, уникальный момент урвать себе лакомый кусок и при этом еще сэкономить. Перестав платить надоедливому соседу арендную плату за размещенную на его территории собственную военно-морскую базу. Под лозунг "возвращения к родным берегам" и обеспеченное все более дорогостоящими СМИ пропагандистское оболванивание населения и мира страна приплыла к Крыму. Да, именно страна приплыла, а не Крым вернулся! Так как уже "присоединив" — хотя, конечно, для всех очевидно оккупировав, — чужую, закрепленную в международных договорах территорию, всё более зарывавшаяся власть обнаружила, что экономически операция "присоединения" в результате разразившегося мирового скандала, возникших санкций и далеко не самого хорошего реального экономического состояния региона является практически неподъемной обузой для экономики страны. Экономика и так путем централизации и коррупции надрывалась, таща на себе кадыровскую Чечню и большинство обкрадываемых Москвой дотационных регионов. О том, что всё время то ли естественно, то ли совсем не естественно растущие аппетиты создателей дворцов становились всё более неподъемны для уровня экономики, даже говорить не приходится. Экономика медленно, даже при высокой цене на энергоресурсы, но верно начала трещать по швам, как старый тришкин кафтан.

Так как оппозиции в стране де-факто не было, одних удалось купить "кремлевскими печеньками", других убить или посадить, то серьезных опасений внутренняя ситуация не вызывала. Однако решено было в спешном порядке ее еще более "закатывать под асфальт". Молодежные прогулки с кедами и политические амбиции, а главное — почерпанное в результате хорошего образования умение работать А. Навального и создаваемой постоянно его команды испугало возможностью повторения в стране "Майдана". Растущая фальсификация выборов, аресты и показательные посадки, разгон и запрещение демократических СМИ стали нормой государства. Казалось, что оно прочно качнулось в сторону печально знаменитого 1937 года. Однако растущее нежелание мира признать бандитскую кражу за легитимное внешнеполитическое действие всё сильнее давило на кремлевские мозоли.

Победа на выборах в Украине команды Владимира Зеленского, с точки зрения Кремля — какого-то "кавээновского артистика", неискушенного в политике, показалось удачным моментом для того, чтобы метнуться в другую сторону. Тем более что большой ряд зарубежных политиков — купленных, задобренных, удачно шантажируемых или просто не понимающих, с кем они имеют дело, — вселял оптимизм в удачное продолжение внешней экспансии. Действительно, ну проглотили же часть Грузии, Крым, не открыли двери НАТО для Грузии, Молдовы, Украины на саммите в Бухаресте? Так чего на них оглядываться? К тому же ну нет, по мнению "кремлевских образованцев", такой нации, как украинцы, а значит, "все кругом кремлёвское, все кругом моё"! Было решено, что пора перейти в 1939-й оккупационный период исторического развития.

Не буду занимать полезное время читателя. Результат военной авантюры налицо. Владимир Зеленский оказался настоящим Президентом, а подавляющее количество граждан Украины оказались НАЦИЕЙ, причем с самой большой буквы. Более того, мир, демократический, а не тоталитарный, единодушно принял на вооружение крылатый лозунг с острова Змеиный, причем все более широко понимая, что два слова — "военный" и "корабль" — в нем, пожалуй, лишние. Голосование в ООН с рекордным "ПРОТИВ" 141 голосом это ярко продемонстрировало. Такого единодушия не было даже в период Афганистана. Кремль опять оказался у "разбитого корыта". Правда, корыто теперь превратилось не только в экономическое, но еще и в военное. Да кроме того, и в потерю существенной части трудовых ресурсов, которые с войны уже никогда не вернутся, хотя, в отличие от нормальных стран, российской власти своих граждан совершенно не жалко.

В сложившейся ситуации "серая кремлевская власть" начинает лихорадочно метаться. То кого-то арестует и посадит по срочно принятым военным законам. При войне, которой, согласно пропаганде, вроде как нет! То лихорадочно начнет тасовать замыленную колоду кремлевских кадров, меняя шило на мыло. То подкидывать в топку войны все новые и новые ресурсы, пытаясь заштопать явно трещащий по швам кафтан — "военный мундир". Короче, власть идет во все тяжкие. Вот и депутатов срочно возвращают из отпуска, благо на Ривьеру, Золотой берег и даже на Золотые пески им поехать греть пузо уже не светит — санкции. Речь об экстренном заседании российского парламента, давно превратившегося в "чего изволите" с набором послушных серых ничтожеств или отъявленных стукачей типа "хинштейна". Там теперь даже Жириновского нет, чтобы придать ему хоть какую-то яркость — сплошная серость. Наверняка будут послушно заседать, нажимать кнопки, переставлять заплаты на "тришкином кафтане государства" или, возможно, дадут еще какое-то 1001 разрешение своему пахану для нажатия кнопки — особого значения все это уже не имеет. Умные люди еще в конце февраля поняли — Россия начала Третью мировую войну.

Саммит НАТО в Испании, как и решение Европейского Союза открыть двери Украине и Молдове, это наглядно подтвердили. Сколько будут заседать "прозаседавшиеся"? Сколько будут длиться неуклюжие попытки подлатать кафтан государства, в любом случае станет понятно достаточно скоро. Что бы там ни было, Миру давно пора разогнать это очумевшее от вседозволенности, победобесия серое, окровавленное и чужой, и своей кровью бессмысленное и вредное для человечества ателье.

Да простят меня портные и швеи за частичное упоминание их лексикона. Шить новые платья обязательно придется!

Григорий Амнуэль, kasparov.ru

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