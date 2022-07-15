Чем Лукашенко аукнется признание «Л/ДНР» 1 15.07.2022, 10:44

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Вред очевиден.

КНДР признала"Л/ДНР” — Украина тут же разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей. Представим, что Лукашенко тоже признал"Л/ДНР”. Какие от этого последствия будут для Беларуси?

— Тут вред очевиден, — рассказывает "Еврорадио" политический консультант, аналитик Вадим Можейко. — Это может привести к еще большему ухудшению отношений с Украиной и к дальнейшей делегитимизации Лукашенко, которая будет подчеркивать его статус марионетки Кремля. И Лукашенко не может не думать о том, что создание марионеточных правительств — это сценарий, угрожающий всем соседям России.

Для Беларуси признавать"Л/ДНР” никакого практического смысла нет. Вреда будет несоизмеримо больше, от признания мы не выиграем никак. Эти, скажем так, "образования” не обладают каким-то серьезным экономическим или политическим потенциалом. Ничего полезного для Беларуси от них быть не может.

Но если Беларусь признает"Л/ДНР”, то я не думаю, что это приведет к разрыву дипломатических отношений с Украиной. Беларусь и так с Украиной"воюет”. Несмотря на это отношения не разорваны и украинского посла Игоря Кизима не отзывают.

Судя по всему, господин Кизим остается для того, чтобы иметь экстренный, запасной канал коммуникации Киева с Минском. В условиях войны это может быть не бесполезно.

— Как повлияет на "Л/ДНР” признание их независимости Северной Кореей или условной Кубой?

— Любая новая территория, которая претендует на статус государства, конечно, предпочла бы признание США или Германии, — говорит Вадим Можейко. — Но остается довольствоваться тем, что есть. Весь цивилизованный мир"Л/ДНР” не признает. Признание от КНДР скорее выглядит анекдотично и никак не приближает к признанию другими странами.

В ситуации, когда хочется хоть каких-то признаний, наверное, лучше признание десятью маргинальными странами, чем вообще непризнание никем. Что поделать: какого уровня"Л/ДНР”, такого уровня страны их и признают.

А поскольку собственным серьезным влиянием"Л/ДНР” не обладают и не могут никого как-то подтолкнуть, чтобы их признали, то очевидно, что они рассчитывают на поддержку России. Таким образом, стоит ожидать признания от тех стран, которые всячески поддерживают Россию или могут быть от нее зависимы.

— А зачем КНДР вдруг заявила о себе и влезла в российско-украинские дела?

— Северная Корея в своей политике руководствуется очень прагматичными мотивами. Она в основном делает то, что укрепляет власть семьи Кимов и позволяет получить какие-нибудь дополнительные ресурсы, — объясняет Вадим Можейко. — Я думаю, КНДР признала потому, что Россия попросила ее об этом и предложила что-нибудь. Каких-то существенных издержек для КНДР это не несет. Потому что куда уже может быть хуже, чем репутация КНДР. Минусов здесь нет. Соответственно, что бы Россия ни предложила взамен — пусть это даже какие-то небольшие ресурсы, послабления на границе или возможность обходить санкции ООН через РФ, — все это КНДР может быть полезно.

— Почему государства стремятся заручиться признаниями своей независимости?

— В мире не существует каких-то четких критериев насчет того, что именно признавать страной. Даже ООН не обладает возможностью ясно определять — что государство, а что не государство. По сути, чтобы отличить от настоящего государства группу людей, объявивших свою власть, нет никакого другого инструмента, кроме взаимного признания других стран.

Поэтому, когда какая-то группа людей на какой-то территории хочет, чтобы их считали государством, они стремятся получить как можно больше таких признаний. Все это для того, чтобы ощущать себя настоящими,"взрослыми”. Чтобы, например, вступать в международные организации, чтобы претендовать на то, чтобы их решения имели какой-либо статус на международной арене, — резюмирует аналитик.

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